«Коммерсантъ» узнал о покупке Сбербанком «Фоксфорда» и «Нетологии»

Сбербанк приобрел онлайн-школы «Нетология» и «Фоксфорд», сумма сделки могла составить примерно 4-6 млрд руб., сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

В «Сбере» не стали комментировать сделку, в «Нетологии» отказались от комментариев, в «Фоксфорде» не подтвердили покупку, но отметили сотрудничество с банком по нескольким образовательным проектам.

В рейтинге крупнейших EdTech-компаний России, составляемых Smart Ranking, «Фоксфорд» на седьмом месте с выручкой 1,2 млрд руб. во втором квартале, а «Нетология» на 14-м с 630 млн руб. Составители рейтинга подсчитали, что суммарная выручка ста крупнейших образовательных сервисов в России во втором квартале этого года выросла до 32 млрд руб., увеличившись на 22,4% год к году.

Инвесторы все больше интересуются компаниями на рынке онлайн-образования: в первой половине 2024-го эта отрасль, рассказали собеседники издания, активнее привлекала венчурное финансирование, чем другие сферы. В этот период совершили восемь сделок на общую сумму $4,09 млн, среди которых VK, получивший одобрение ФАС на приобретение бывшей English First.