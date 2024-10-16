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Умер народный артист России и Татарстана Ринат Тазетдинов

Народный артист России Ринат Тазетдинов умер на 87-м году жизни
Ринат Тазетдинов
Ринат Тазетдинов (Фото: kamalteatr.ru)

В Казани умер народный артист России и Татарстана Ринат Тазетдинов, сообщила пресс-служба Татарского государственного академического театра им. Г. Камала.

Актеру было 86 лет, он скончался после тяжелой болезни. Прощание с артистом состоится в театре им. Г. Камала 18 октября.

Тазетдинов родился в 1938 году. В 1961 году он окончил Московское театральное училище им. Щепкина и был принят в труппу театра им. Г. Камала. Тазетдинов был также председателем правления Союза театральных деятелей Татарстана.

Актер сыграл более 100 ролей в спектаклях мировой, русской и татарской классики. В частности, он сыграл Карандышева в «Бесприданнице», роль Мусы Джалиля в спектакле «У совести вариантов нет» — за эти постановки Тазетдинов был удостоен Государственной премии СССР.

Кроме того, артист сыграл в мелодраме «Они будут счастливы» и двухсерийном фильме «Миссия в Кабуле» о зарождении советской дипломатии в годы Гражданской войны. В 2020 году артисту вручили орден Дружбы «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

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