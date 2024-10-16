 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Собака забралась на вершину пирамиды Хеопса. Видео

Появились кадры с собакой на вершине пирамиды Хеопса

Собака забралась на вершину пирамиды Хеопса. Видео
Video

Мужчина на параплане снял на видео собаку, которая забралась на вершину пирамиды Хеопса в Египте и гоняла там птиц.

Высота пирамиды составляет около 139 м. Пост с видео собрал сотни тысяч просмотров в соцсети X. Одни пользователи восхитились животным, другие усомнились, что кадры подлинные, третьи пошутили, что на самом деле на видео не собака, а древнеегипетский бог загробного мира Анубис, пишет Daily Mail.

Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе

Почти половина россиян ожидают снижение благосостояния

Депутат Госдумы прокомментировал обвинения в покушении на Рамзана Кадырова

Татьяна Ким заявила, что Бакальчук готовит «незаконный пресс-тур» на сгоревший склад

Apple внезапно представила новый iPad mini

Дональд Трамп представил свою экономическую программу

Российские застройщики резко снизили вывод жилья на продажу

Politico узнало, почему США помогают сбивать ракеты Израилю, а не Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
пирамиды собака видео
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 октября
EUR ЦБ: 106,08 (+0,41) Инвестиции, 17:28 Курс доллара на 17 октября
USD ЦБ: 97,26 (+0,24) Инвестиции, 17:28
ТАСС узнал, когда убитый в Подмосковье вернулся из зоны военной операцииОбщество, 18:09
Стали известны все участницы главного женского теннисного турнира сезонаСпорт, 18:08
Экс-главу управления стройкомпании Минобороны обвинили во взяточничествеПолитика, 18:06
Курс биткоина превысил $68 тыс. впервые с лета. Каковы дальнейшие целиКрипто, 18:04
Черчесов заплатит почти ₽150 тыс. штрафа за шутку про казахский языкСпорт, 17:56
В Крыму львы загрызли управляющую парка «Тайган»Общество, 17:52
Володин назвал самую частую жалобу россиян на сферу ЖКХОбщество, 17:51
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Медведев ответил на призывы называть новые регионы историческимиПолитика, 17:48
Что будет способствовать развитию рынка гражданских беспилотниковНациональные проекты, 17:47
Прокурор заявил, что генерал Цоков использовал любовь Попова к ставкамОбщество, 17:47
Собака забралась на вершину пирамиды Хеопса. ВидеоОбщество, 17:42
В МВД рассказали о новой схеме кражи аккаунтов в TelegramОбщество, 17:41
Генеративный BI в «Навигаторе»: искусственный интеллект для бизнесаРБК и СберАналитика, 17:40
США заявили, что КНР «положила палец на чашу весов» конфликта на УкраинеПолитика, 17:34