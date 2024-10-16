Собака забралась на вершину пирамиды Хеопса. Видео
Мужчина на параплане снял на видео собаку, которая забралась на вершину пирамиды Хеопса в Египте и гоняла там птиц.
Высота пирамиды составляет около 139 м. Пост с видео собрал сотни тысяч просмотров в соцсети X. Одни пользователи восхитились животным, другие усомнились, что кадры подлинные, третьи пошутили, что на самом деле на видео не собака, а древнеегипетский бог загробного мира Анубис, пишет Daily Mail.
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