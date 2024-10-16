Старейшему электродепо «Северное» московского метро исполнилось 90 лет

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

Старейшему электродепо «Северное» Московского метрополитена исполнилось 90 лет. Вечером 15 октября 1934 года из него в свой первый рейс отправился тестовый поезд метро, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов в официальном телеграм-канале столичного дептранса.

По его словам, на данный момент в депо трудятся более 850 профессиональных сотрудников, при этом 153 из них работают свыше 20 лет. «Они обслуживают и эксплуатируют поезда типа «Русич» и «Номерной», — подчеркнул вице-мэр. — От лица мэра Москвы Сергея Собянина поздравляю коллектив старейшего в метро депо с профессиональным праздником!»

Ликсутов также уточнил, что на данный момент в «Северном» работают представители пяти трудовых династий. «А еще только за последние пять лет здесь сложилось девять семей», — добавил заммэра.

Отметим, что для специалистов электродепо в честь его 90-летия прошло уникальное мероприятие, на котором реконструкторы воссоздали атмосферу того времени и продемонстрировали процесс обкатки первого состава.

Напомним, что строительство электродепо началось весной 1932 года, а уже в марте 1934-го его здание и соединительная ветвь к станции «Комсомольская» были готовы к запуску первых поездов. В октябре прошли тестовые рейсы, а после открытия Московского метрополитена 15 мая 1935 года составы электродепо «Северное» полностью обслуживали линию, которая соединяла станции «Сокольники» и «Парк культуры имени Горького» (сейчас — «Парк культуры») с ответвлением на «Охотном ряду» до «Смоленской».

На данный момент электродепо «Северное» обслуживает 39 составов, среди которых два тематических: стилизованный под первый состав московского метро ретропоезд «Сокольники» и «Красная стрела».