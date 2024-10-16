В Австралии закрыли городской пляж из-за «таинственных» черных шаров
Городской пляж Куджи в Сиднее закрыли после обнаружения «таинственных» черных шаров, которые выбросило на берег, сообщает городской совет пригорода Сиднея Рэндвика в Instagram (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России).
«Куджи-Бич закрыт до дальнейшего уведомления после того, как сегодня днем спасатели Совета обнаружили таинственные черные обломки в форме шаров, выброшенные вдоль пляжа», — говорится в публикации.
Сотрудники охраны собрали образцы для дальнейшего тестирования. Пока неизвестно, из чего состоят сферы, однако они могут быть образованы при соприкосновении нефти с мусором и водой. В настоящий момент известно, что «таинственные» шары нашли только на пляже Куджи, отмечается в публикации.
В июле гигантский цилиндр медного цвета вынесло на берег в Западной Австралии. Полиция не была уверена в происхождении цилиндра и сочла его небезопасным.
Пользователи социальных сетей тогда выдвинули версию, что это может быть третья ступень индийской ракеты-носителя для вывода спутников на полярную орбиту.
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