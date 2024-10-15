Ракова рассказала о росте показателя ранней диагностики онкологии груди
Своевременное выявление рака молочной железы крайне важно для успешного лечения болезни. Так, благодаря новому стандарту онкологической помощи столичные врачи за последние пять лет достигли значительного прогресса в диагностике заболевания, увеличив показатель выявления рака молочной железы на ранних стадиях почти на 6 п.п по сравнению с 2018 годом (79,1% в 2023 году против 73,2% пятью годами ранее). Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, внедрение современных технологий и оборудования, в частности цифровых маммографов, позволило увеличить количество исследований более чем вдвое. Немаловажную роль для ранней диагностики онкологии молочной железы сыграло открытие в декабре 2023-го и сентябре 2024 года двух центров женского здоровья с кабинетами, оснащенными современными маммографами. Женщины старше 40 лет могут пройти маммографию в рамках диспансеризации, а не достигшим 40 лет предлагается выполнить УЗИ.
В случае подозрения на рак груди, пациентки направляются в один из центров амбулаторной онкологической помощи, где для них организован мультимодальный прием врача-онколога. Благодаря четко прописанным алгоритмам весь объем необходимых диагностических мероприятий для постановки диагноза осуществляется в самые короткие сроки. Своевременная диагностика, передовые хирургические, лучевые и лекарственные методы в комплексе позволяют значительно улучшить результаты лечения и повысить качество жизни пациенток.
Однако для своевременной постановки диагноза подобных мер может быть недостаточно, также важна осведомленность жительниц города о регулярной проверке здоровья и самодиагностике рака молочной железы.
«Именно поэтому 15 октября, во Всемирный день борьбы с раком молочной железы, многие здания Москвы, включая Останкинскую башню и Крымский мост, подсветят розовым цветом, а в нескольких московских центрах амбулаторной онкологической помощи мы откроем выставку, посвященную женщинам, победившим рак груди, — рассказала вице-мэр. — Яркие фото и вдохновляющие истории героинь станут поддержкой для женщин, столкнувшихся с раком молочной железы, и продемонстрируют, что даже в трудные времена можно найти силы для борьбы».
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