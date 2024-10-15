Ракова рассказала о росте показателя ранней диагностики онкологии груди

Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

Своевременное выявление рака молочной железы крайне важно для успешного лечения болезни. Так, благодаря новому стандарту онкологической помощи столичные врачи за последние пять лет достигли значительного прогресса в диагностике заболевания, увеличив показатель выявления рака молочной железы на ранних стадиях почти на 6 п.п по сравнению с 2018 годом (79,1% в 2023 году против 73,2% пятью годами ранее). Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, внедрение современных технологий и оборудования, в частности цифровых маммографов, позволило увеличить количество исследований более чем вдвое. Немаловажную роль для ранней диагностики онкологии молочной железы сыграло открытие в декабре 2023-го и сентябре 2024 года двух центров женского здоровья с кабинетами, оснащенными современными маммографами. Женщины старше 40 лет могут пройти маммографию в рамках диспансеризации, а не достигшим 40 лет предлагается выполнить УЗИ.

В случае подозрения на рак груди, пациентки направляются в один из центров амбулаторной онкологической помощи, где для них организован мультимодальный прием врача-онколога. Благодаря четко прописанным алгоритмам весь объем необходимых диагностических мероприятий для постановки диагноза осуществляется в самые короткие сроки. Своевременная диагностика, передовые хирургические, лучевые и лекарственные методы в комплексе позволяют значительно улучшить результаты лечения и повысить качество жизни пациенток.

Однако для своевременной постановки диагноза подобных мер может быть недостаточно, также важна осведомленность жительниц города о регулярной проверке здоровья и самодиагностике рака молочной железы.

«Именно поэтому 15 октября, во Всемирный день борьбы с раком молочной железы, многие здания Москвы, включая Останкинскую башню и Крымский мост, подсветят розовым цветом, а в нескольких московских центрах амбулаторной онкологической помощи мы откроем выставку, посвященную женщинам, победившим рак груди, — рассказала вице-мэр. — Яркие фото и вдохновляющие истории героинь станут поддержкой для женщин, столкнувшихся с раком молочной железы, и продемонстрируют, что даже в трудные времена можно найти силы для борьбы».