Ликсутов привел статистику оплаты по биометрии в транспорте Москвы

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

Уже три года в столичном транспорте функционирует оплата проезда по биометрии. Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, подводя итоги этого периода, сообщил, что пользователи на сегодняшний день совершили более 125 млн проходов с использованием данного способа оплаты.

По его словам, благодаря российскому платежному сервису москвичи могут оплачивать проезд без карт, кошельков и телефонов. Достаточно посмотреть в камеру у турникетов, обозначенных черным стикером, и створки откроются, а плата за проезд спишется со счета автоматически. Ключевую роль тут играет нейросеть, которая сравнивает сформированный камерой турникета биометрический ключ с его аналогом в базе данных.

«Нигде в мире сервис не работает с таким удобством, как в российской столице, за три года он подтвердил свою максимальную безопасность и надежность», — подчеркнул вице-мэр.

Ликсутов уточнил, что каждый рабочий день по биометрии совершается около 160 тыс. проходов, что позволяет горожанам экономить время, требуемое на использование касс и автоматов по продаже билетов. В платежном сервисе, доступном более чем на 1,1 тыс. турникетов метро и МЦК, «Аэроэкспресса», регулярного речного транспорта и нескольких станций МЦД, на данный момент зарегистрировались около 375 тыс. пользователей.

Отметим, что оплата по распознаванию лица — полностью российская разработка, принадлежащая правительству Москвы. Банковский уровень защиты исключает вмешательство со стороны, а все данные пользователей зашифрованы и надежно защищены.