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Общество ,  
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В Китае раскопали гробницу возрастом пять тысяч лет

Фото: Li An / XinHua / Global Look Press
Фото: Li An / XinHua / Global Look Press

На территории города Шанцю в провинции Хэнань археологи обнаружили гробницу, которой около 5 тыс. лет, сообщает агентство «Синьхуа».

Длина гробницы составляет от 4,52 до 4,8 м, ширина — от 3,47 до 3,68 м. Археологи нашли в захоронении более 350 артефактов, в том числе изделия из керамики и нефрита. Как отмечает агентство, эта гробница — одна из крупнейших, относящихся к культуре Давэнькоу (период 4100–2600 лет до н. э).

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Золотой клад, найденный в гробницах древнеегипетского некрополя

В мае 2023 года на востоке Китая раскопали более 110 гробниц возрастом до 700 лет. В некоторых обнаружили изделия из золота, серебра, бронзы и керамики, а в одной сохранились фрески периода династии Юань (1271–1368 гг.).

Основной сюжет настенных росписей — традиционный китайский узор в виде сорок и ветвей, символизирующий благополучие.

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Китай археологи раскопки гробница
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