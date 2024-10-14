Ракова анонсировала старт научного интенсива для старшеклассников Москвы

Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

Столичные власти активно создают условия для раскрытия потенциала школьников, предоставляя им широкие возможности для развития и самовыражения. В частности, заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова анонсировала открытие 30 научных кружков для учащихся 8–11 классов московских школ, которые под руководством опытных наставников смогут погрузиться в исследовательскую деятельность.

«Столичные подростки могут не просто мечтать о научных открытиях, но и совершать их собственноручно уже сейчас, — подчеркнула вице-мэр. — Школьники освоят ключевые этапы научного процесса — от выбора темы исследования до получения финальных результатов».

Ракова поделилась ожиданиями, что первыми участниками этих кружков станут около 1 тыс. старшеклассников, которые займутся разработкой собственных проектов. В качестве возможных направлений для научной деятельности ребятам предложат семь отраслей. Так, у школьников будет возможность провести исследования в сфере информатики, лингвистики, экологии, географии, физики, химии и биологии.

Отметим, что программа продлится два месяца, за это время участники проекта посетят круглые столы, квесты, деловые игры и тренинги. А лучшие работы школьники смогут представить на городских конференциях «Наука для жизни», «Курчатовский проект», «Старт в медицину» и «Инженеры будущего», а также на Московском городском конкурсе исследовательских и проектных работ, конкурсе «Большие вызовы», Московской предпрофессиональной олимпиаде и Всероссийской олимпиаде по труду.

Вице-мэр Ракова выразила уверенность, что эта инициатива столичных властей позволит старшеклассникам пополнить свое портфолио и заработать дополнительные баллы к результатам единого госэкзамена.