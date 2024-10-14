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Технологии и медиа ,  
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Самый мощный в мире плавающий ветряк получился высотой с 63-этажный дом

Фото: Dongfang Electric Corp.
Фото: Dongfang Electric Corp.

Китайская компания Dongfang Electric Corp. выпустила плавающую ветряную турбину мощностью 26 МВт, говорится в заявлении компании в WeChat.

Как отмечает Bloomberg, она превосходит по мощности все ранее произведенные или только анонсированные модели. Предыдущая турбина, также произведенная в Китае, обладает мощностью 18 МВт.

Ступица новой турбины располагается на высоте 185 м — это уровень 63-этажного дома, а площадь охвата ветрогенератора эквивалентна 10,5 стандартным футбольным полям.

«При средней годовой скорости ветра 10 м/с один блок может производить 100 млн кВт·ч чистой электроэнергии в год, обеспечив электричеством 55 тыс. домохозяйств и сэкономив более 30 тыс. т угля», — подчеркнули в Dongfang Electric Corp.

На производство, эксплуатацию и техническое обслуживание турбины потребуется меньше средств, чем на другие модели, отмечает компания.

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Зеленая экономика
Фото:Unsplash

В настоящее время морская ветроэнергетика является довольно дорогим источником энергии: затраты на их производство и эксплуатацию приводят к высокой стоимости энергии и ее меньшей распространенности. По прогнозам экспертов, благодаря оптимизации затрат на производство и увеличению мощностей этот сектор ожидает снижение цен на 37–49% до 2050 года.

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Теги
альтернативная энергетика Китай турбины ветрогенератор
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