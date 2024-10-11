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Ракова подвела итоги первого года работы нового комплекса «Мосархив»

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Новости Москвы
Анастасия Ракова
Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

С момента открытия в октябре 2023 года архивного комплекса «Мосархив», который располагается в Новой Москве, он принял на хранение уже около 20 млн дел. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Архивный комплекс является не просто крупнейшим, но и одним из самых передовых в России государственным хранилищем документации. Документы там перемещают роботы-манипуляторы. «Теперь же мы планируем внедрять системы искусственного интеллекта и технологий компьютерного зрения, которые обеспечат точный и быстрый мониторинг документов и повысят скорость ввода новых данных, — рассказала она. — Такой инновационный подход подчеркивает технологическую зрелость комплекса и его способность к масштабному управлению архивными данными».

Специальное ПО для распознавания данных планируется подготовить и внедрить совместно с департаментом информационных технологий Москвы.

Всего комплекс «Мосархива» площадью 70 тыс. кв. м обладает мощностью 100 млн единиц — по оценке столичных властей, этого должно хватить для размещения всех физических документов, касающихся столичных учреждений социального развития — здравоохранения, образования и соцзащиты.

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архивы Москва документация роботизация Анастасия Ракова
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