В мэрии рассказали о расходах на лекарства и коммуналку в бюджете Москвы

Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

В 2025 году мэрия Москвы направит около 62 млрд руб. на льготные лекарства для жителей столицы. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Власти города одобрили проект бюджета на 2025–2027 годы с учетом того, что «столичная экономика в целом прошла период адаптации к санкциям и сейчас показывает сбалансированный рост», — добавил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

«Горожанам, страдающим онкологическими, сердечно-сосудистыми, редкими и угрожающими жизни (орфанными) заболеваниями, диабетом, бронхиальной астмой и другими недугами, в полном объеме предоставят самые современные и эффективные лекарственные препараты», — сказано на портале мэрии.

Еще 32,6 млрд руб. пойдут на возмещение льгот по жилищно-коммунальным услугам для определенных категорий граждан, говорится в сообщении. На субсидии на ЖКУ для семей с невысоким уровнем дохода выделено 22,4 млрд руб. «Мерами социальной поддержки по оплате ЖКУ пользуются около 3,6 млн москвичей», — говорится в сообщении.



Всего на социальную поддержку жителей Москвы пойдет свыше 689 млрд руб., и это половина бюджета столицы, отметил мэр.



В частности, минимальная пенсия москвичей с учетом городской доплаты увеличится до 25 850 руб. в месяц. Такую доплату получают порядка 2 млн горожан — на нее могут рассчитывать неработающие пенсионеры, зарегистрированные в Москве как минимум десять лет.



С начала 2025 года пособия и выплаты москвичам (включая пенсионеров, семьи с детьми и граждан с инвалидностью) проиндексируют на 5,5%. На выплаты семьям с детьми в проекте бюджета заложено 92,8 млрд руб., старшему поколению — 202,4 млрд руб., из них на доплаты к пенсиям неработающим пенсионерам — 177,7 млрд руб., говорится в сообщении мэрии.