Как три фуры снесли друг друга на трассе в Омской области. Видео
На трассе в Омской области столкнулись три грузовые машины. На кадрах, которые снял на видеорегистратор водитель одной фуры, видно, как фура вылетает на полосу со встречным движением. В нее в этот момент врезается другой большегруз. Водитель, который снимал ДТП, не успел затормозить и врезался в столкнувшиеся машины.
Авария произошла на трассе Тюмень — Омск в Крутинском районе. Во время аварии пострадали два человека. На дороге в это время были гололед и мокрый снег.
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