 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Власти объяснили видео с вытершим руку об чиновницу губернатором

Власти Забайкалья объяснили видео с вытершим руку об чиновницу губернатором

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов чесал нос из-за мошки. Так объяснил видео с главой региона заместитель председателя правительства региона Вячеслав Кулаков.

Он объяснил кадры, на которых, как писал телеграм-канал Mash, он «вытер козюлю об начальницу лесничества Елену Шаляпину». В этот момент чиновница «докладывала ему о крупных пожарах в регионе».

По словам Кулакова, он обсудил ситуацию с губернатором. «Все, что Александр Михайлович вспомнил: сильный пожар, дымище, мошки много», — заявил он (цитата по «РИА Новости»). Зампред правительства заявил, что они нашли «полное видео». Губернатор его посмотрел. «Не всегда получается одновременно пожар тушить, нос почесать и по докладу уточнять. Главное, чтобы вся эта история не расстроила Елену Шаляпину», — передал Кулаков слова губернатора.

Александр Осипов занимает пост главы Забайкальского края с 2018 года. Его назначили сначала врио губернатора. В 2019 году он избрался на пост с результатом в 89,61% голосов. В 2024 году переизбрался на пост с результатом 82,27%.

Кадыров заявил о попытке заказать на него покушение и предупредил о мести

Павлу Дурову — 40 лет. Как основатель Telegram стал мемом

Названы 100 лучших хорроров в истории

Названа стоимость автомобиля Lada Aura

Рафаэль Надаль объявил о завершении карьеры

Путин расширил безвизовый режим для граждан Грузии

Тайные покупатели стали лидерами по росту зарплат в ретейле

В России создадут еще десять особых экономических зон

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
козявки губернаторы Александр Осипов Забайкальский край
Материалы по теме
Город в Забайкалье на два часа остался без электричества
Общество
В Вологде установят памятники Сталину и Ивану Грозному
Политика
Депутат ответил на картинки с вырванным колесом «его» машины в Забайкалье
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 октября
EUR ЦБ: 106,51 (+0,09) Инвестиции, 10 окт, 18:14 Курс доллара на 11 октября
USD ЦБ: 97,24 (+0,29) Инвестиции, 10 окт, 18:14
Всем потребовался администратор 1С: как им стать и сколько будут платитьPro, 12:40
Житель Ростовской области сжег 17 строений, пытаясь уничтожить гнездо осОбщество, 12:37
Как российский биотех перешел на отечественную платформу аналитики данныхРБК и СберАналитика, 12:30
Индийская рупия упала до исторического минимума на фоне ухода иностранцевИнвестиции, 12:28
Власти объяснили видео с вытершим руку об чиновницу губернаторомПолитика, 12:26
Запрещено почти все. Как открыть бизнес в Таиланде и не нарушить законPro, 12:08
В РПЛ назвали лучший гол сентябряСпорт, 12:08
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Нобелевскую премию мира дали борцам с ядерным оружием из ЯпонииПолитика, 12:03
О каких индийских особенностях важно знать до экспансии на рынокОтрасли, 12:02
Джим Роджерс оценил последствия для доллара при победе Трампа или ХаррисИнвестиции, 12:00
Генпрокурор поручил проверить цены на проезд в общественном транспортеОбщество, 11:59
Белоусов проверил работу центра беспилотных технологий «Рубикон»Политика, 11:47
В Приднестровье потребовали провести референдум о членстве Молдавии в ЕСПолитика, 11:46
С жестом «Скрытая рука»: как будет выглядеть памятник Сталину в ВологдеПолитика, 11:38