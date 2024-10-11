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Стало известно, кто из россиян больше всего избегает доставок от курьера

СДЭК и ОZON: «зумеры» чаще других выбирают бесконтактные способы доставки

Люди в возрасте от 18 до 27 лет чаще выбирают бесконтактные способы доставки, тогда как представители более старшего поколения предпочитают забирать заказы из пунктов выдачи (ПВЗ) или лично у курьера, следует из результатов опроса, проведенного СДЭК и Ozon (есть у РБК).

В опросе приняли участие 1,2 тыс. респондентов из разных регионов России в возрасте от 14 до 66 лет.

Так, поколение «зумеров» выбирает способы доставки, которые сводят к минимуму общение с другими людьми. 51% из них для получения посылки выбирают постаматы — автоматизированные терминалы выдачи заказов. Еще 38% предпочитают бесконтактную доставку до двери, а 36% — самовывоз из магазина.

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Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

«Миллениалы», люди в возрасте от 28 до 43 лет, чаще всего забирают свои заказы из пунктов выдачи. Такой способ доставки они ценят за то, что ПВЗ находятся близко к их дому или месту работы. Кроме того, забрать заказ оттуда можно в удобное для себя время.

31% среди представителей «поколения X» (те, кто родился в 1980 году и раньше) выбирают курьерскую доставку лично в руки.

При этом, вне зависимости от возраста, клиенты служб доставок ценят скорость работы этих сервисов. Важным этот фактор считают 56% «зумеров», 54% «миллениалов» и 50% «поколения X».

Доступность места получения заказа важна для 53% «зумеров», 62% «миллениалов» и 66% старшего поколения, а возможность выбора времени — для 57% «поколения X» и 46% «миллениалов». «Зумеры» (47%) среди прочих главных факторов также отметили стоимость доставки.

Ранее РБК узнал, что «зумеров» привлекают некстсошиал-приложения. Такие сервисы, в отличие от традиционных социальных сетей, фокусируются только на одном конкретном функционале и выстраивают все взаимодействие аудитории вокруг него.

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OZON СДЭК доставка заказы
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