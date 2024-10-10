Мобильной «Алисе» дали новую нейросеть и научили создавать картинки

Фото: Алексей Зотов / ТАСС

Компания «Яндекс» выпустила мобильное приложение «Алиса», которое позволяет пользователям общаться с виртуальным ассистентом, работать с текстами и генерировать изображения с помощью визуальной нейросети YandexART 2.0. Об этом говорится в пресс-релизе компании, поступившем в РБК.

Приложение уже доступно в Google Play и App Store. Подписка «Яндекс Плюс» с дополнительной опцией «Про» позволит работать с текстами и изображениями в одном месте. Так, в приложении «Алисы» можно создать текст и сразу сгенерировать к нему изображение.

В «Яндексе» добавили, что в будущем голосовой помощник «получит зрение» — сможет распознавать и анализировать объекты через камеру смартфона. Кроме того, у «Алисы» появится долгосрочная память, а в диалоге ее можно будет перебивать.

В компании отметили, что 10 октября 2024 года виртуальному ассистенту исполнилось семь лет.

Весной 2024 года «Яндекс» представил новую версию «Алисы», базирующуюся на нейросети YandexGPT. Ее обучали на «огромных массивах информации» из интернета. Если раньше голосовой помощник отвечал примерно на 60% вопросов пользователя, а в остальных случаях предлагал поискать ответ в интернете или прислать результаты поиска, то теперь он отвечает на 95% вопросов и может назвать источник информации.

YandexGPT была запущена в мае 2023 года. Помимо «Алисы» эту языковую модель можно использовать в «Яндекс Браузере», сервисе 300.ya.ru, поиске «Яндекса», на «Яндекс Маркете» и в «Яндекс Станции».