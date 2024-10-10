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Мобильной «Алисе» дали новую нейросеть и научили создавать картинки

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Фото: Алексей Зотов / ТАСС
Фото: Алексей Зотов / ТАСС

Компания «Яндекс» выпустила мобильное приложение «Алиса», которое позволяет пользователям общаться с виртуальным ассистентом, работать с текстами и генерировать изображения с помощью визуальной нейросети YandexART 2.0. Об этом говорится в пресс-релизе компании, поступившем в РБК.

Приложение уже доступно в Google Play и App Store. Подписка «Яндекс Плюс» с дополнительной опцией «Про» позволит работать с текстами и изображениями в одном месте. Так, в приложении «Алисы» можно создать текст и сразу сгенерировать к нему изображение.

В «Яндексе» добавили, что в будущем голосовой помощник «получит зрение» — сможет распознавать и анализировать объекты через камеру смартфона. Кроме того, у «Алисы» появится долгосрочная память, а в диалоге ее можно будет перебивать.

В компании отметили, что 10 октября 2024 года виртуальному ассистенту исполнилось семь лет.

Новая версия «Алисы» с нейросетью YandexGPT

Весной 2024 года «Яндекс» представил новую версию «Алисы», базирующуюся на нейросети YandexGPT. Ее обучали на «огромных массивах информации» из интернета. Если раньше голосовой помощник отвечал примерно на 60% вопросов пользователя, а в остальных случаях предлагал поискать ответ в интернете или прислать результаты поиска, то теперь он отвечает на 95% вопросов и может назвать источник информации.

YandexGPT была запущена в мае 2023 года. Помимо «Алисы» эту языковую модель можно использовать в «Яндекс Браузере», сервисе 300.ya.ru, поиске «Яндекса», на «Яндекс Маркете» и в «Яндекс Станции».

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