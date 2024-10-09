Ракова сообщила о старте сезона научных фестивалей для школьников Москвы

Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

В рамках проекта «В центре науки» в столице начинаются осенние научные фестивали для учащихся 7–11-х классов. Мероприятия будут проходить вплоть до декабря, на них ребята смогут пообщаться с преподавателями вузов и молодыми учеными, а также принять участие в исследованиях. Об этом 9 октября рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В рамках фестивалей школьники смогут принять участие в научно-популярных лекциях, мастер-классах, дебатах и дискуссиях, что создаст уникальную атмосферу для обмена знаниями и идеями, — отметила вице-мэр. — Игры и конкурсы добавят элемент динамики и заинтересованности, привлекая к фестивалям более 4 тыс. участников». По словам Раковой, программа сезона разделена на 12 фестивалей по четырем ключевым направлениям: инженерное, естественно-научное, социально-гуманитарное, а также IТ.

Так, в рамках инженерного направления пройдут лекции о радиации, подготовке космонавтов, связи математики с музыкой, а также мастер-классы по созданию электрических цепей и анализу данных. В естественно-научном треке помимо лекций по биологии, экологии и химии заявлены мастер-классы по созданию парфюмерии. Далее мероприятия гуманитарного направления включат в себя занятия по социологии, журналистике и лингвистике. Наконец, в рамках IТ-направления пройдут лекции о больших данных, кибербезопасности, а также мастер-классы по робототехнике и другим актуальным технологиям.

Важным аспектом всех занятий будет их практическая ориентированность. «Московское образование — это не только учебный процесс, но и вдохновение для будущих ученых, исследователей и новаторов, которые, возможно, уже сегодня находятся среди нас. Такие мероприятия позволяют ребятам уверенно шагать в мир науки и новых достижений», — заключила вице-мэр Ракова.