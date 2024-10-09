В Москве в выходные перекроют часть улиц и набережных из-за марафона
В столице в субботу, 12 октября, перекроют несколько набережных и улиц из-за Московского марафона. Об этом сообщается на сайте правительства Москвы. Основной забег марафона состоится 13 октября, ограничений в этот день мэрия пока не анонсировала.
Десятикилометровый забег в субботу будет проводиться по кольцевому маршруту в районе Хамовники, вдоль Москвы-реки. Так, с 8 часов утра и до 13:30 невозможно будет проехать по Лужнецкой, Новодевичьей, Саввинской, Ростовской и Фрунзенской набережным. С 9 до 12:15 будет перекрыта внешняя сторона Смоленского бульвара, а до 12:30 — внешняя сторона Зубовского бульвара. Также с утра и до полудня нельзя будет проехать по участку улицы Лужники. На всех этих улицах и набережных также невозможно будет припарковаться начиная с полуночи 12 октября.
Московский марафон проводится ежегодно с 2013 года и входит в Международную ассоциацию марафонов и забегов AIMS. Принять участие в забеге могут как профессиональные спортсмены, так и любители старше 18 лет. Мероприятие состоит из забега на классическую марафонскую дистанцию 42 км 195 м и забега-спутника на 10 км.
Забег на основную марафонскую дистанцию пройдет на следующий день, 13 октября. Маршрут охватывает весь центр столицы, в том числе участки Садового и Бульварного кольца, Тверскую улицу, Театральный проезд, Большую Ордынку, говорится на сайте марафона.
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