В Москве выпало рекордное для 7 октября количество осадков

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Прошедший понедельник в Москве стал самым дождливым днем 7 октября за последние 20 лет. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.



В столице выпало 23,2 мм осадков, следует из данных синоптиков. «Такого количества осадков в этот день октября не было в Москве с 2003 года. Но абсолютный максимум остался за 1940 годом, когда количество осадков составило около 27 мм», — говорится в сообщении.



Таким образом в Москве выпало уже 54% от месячной нормы октября, подчеркивает Гидрометцентр. При этом синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни к ним добавится еще до 20% месячной нормы.



Москва оказалась в зоне влияния циклона, который затронул и другие регионы. Так, в Тверской области выпало до 31 мм осадков, а в Брянской — до 32 мм.

Во вторник в Москве дежурят 290 единиц техники ГУП «Мосводосток» и 300 бригад специалистов, сообщил комплекс городского хозяйства Москвы в своем телеграм-канале. Там призывают горожан сообщать в диспетчерские службы о скоплениях воды на дорогах, в дворовых подъездах и подземных переходах.