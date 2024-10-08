 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Город ,  
0 

В Москве включили отопление в 40% жилых домов

Сюжет
Новости Москвы
Фото: Авилов Александр / Агентство «Москва»
Фото: Авилов Александр / Агентство «Москва»

За первые сутки отопительного сезона в Москве подали отопление в 30% зданий, в том числе в 40% жилых домов. Об этом сообщается в телеграм-канале Московской объединенной энергетической компании (ПАО «МОЭК»).

Тепло подали в 22 тыс. зданий, уточнили в организации. Это в том числе 13 тыс. жилых домов и более 4 тыс. объектов социальной сферы. «Если в вашем доме батареи еще не нагрелись, не переживайте, про вас не забыли. Включение отопления — поэтапный процесс, и на него отводится до пяти дней», — заявили в МОЭК.

На этой неделе в Москву придет похолодание, сообщается на сайте мэрии. В среду, 9 октября, столбики термометров не поднимутся выше 11 градусов; ночью температура составит 5–7 градусов. Возможен небольшой дождь. К концу недели немного потеплеет: в пятницу, 11 октября, термометры покажут до 14 градусов, а в субботу — до 13. При этом всю неделю будет сохраняться облачная погода.

Минцифры запретит анонимные рекламные звонки

Роман Ротенберг пожаловался на "дискриминацию по национальному признаку" в КХЛ

Эксперты оценили рост цен на такси

СМИ узнали подробности отношений Дурова и Болгар

Свыше 1 тыс. человек эвакуированы в Феодосии из-за пожара на нефтебазе

Пятеро российских альпинистов погибли при восхождении на гору Дхаулагири

С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?

Что определяет цену на водку в России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Москва отопление
Материалы по теме
Глава Минсельхоза призвала ставить свечи ради дождя и урожая
Экономика
Сентябрь в Москве стал самым теплым за 150-летнюю историю наблюдений
Общество
Вильфанд рассказал, когда в Москву вернется летняя погода
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 октября
EUR ЦБ: 105,31 (+0,56) Инвестиции, 07 окт, 17:16 Курс доллара на 8 октября
USD ЦБ: 96,06 (+1,19) Инвестиции, 07 окт, 17:16
Сын Кадырова пригрозил «конкретными мерами» участникам поп-ММА из ЧечниСпорт, 15:40
Федерация альпинизма выложила фото с места гибели альпинистов в НепалеОбщество, 15:33
Футболист «Спартака» назвал некрасивыми слова Тюкавина о ДенисовеСпорт, 15:19
Умер один из самых влиятельных людей в экс-руководстве Китая У БангоПолитика, 15:17
В Москве включили отопление в 40% жилых домовГород, 15:16
Адвокат озвучил причину смерти сыгравшего «депутата» Наливкина актераОбщество, 15:14
«У нас все главные»: как совладельцам поделить властьPro, 15:10
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Андрес Иньеста объявил о завершении карьерыСпорт, 15:05
В Rutube подтвердили проблемы с перемещением контента из YouTubeТехнологии и медиа, 15:03
Аналитики назвали минимальную сумму для покупки жилья в МосквеНедвижимость, 15:02
NYT рассказала о найденном Россией действенном пути атаковать объекты ВСУПолитика, 14:49
Лавров на встрече в Кремле задал коллеге из Армении вопрос о квадроберахПолитика, 14:48
Исследование показало, что лишь 12% криптовалют подорожали после эирдропаКрипто, 14:46
Циципас заявил об изменении отношения к Даниилу МедведевуСпорт, 14:44