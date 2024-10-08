В Москве включили отопление в 40% жилых домов

Фото: Авилов Александр / Агентство «Москва»

За первые сутки отопительного сезона в Москве подали отопление в 30% зданий, в том числе в 40% жилых домов. Об этом сообщается в телеграм-канале Московской объединенной энергетической компании (ПАО «МОЭК»).

Тепло подали в 22 тыс. зданий, уточнили в организации. Это в том числе 13 тыс. жилых домов и более 4 тыс. объектов социальной сферы. «Если в вашем доме батареи еще не нагрелись, не переживайте, про вас не забыли. Включение отопления — поэтапный процесс, и на него отводится до пяти дней», — заявили в МОЭК.

На этой неделе в Москву придет похолодание, сообщается на сайте мэрии. В среду, 9 октября, столбики термометров не поднимутся выше 11 градусов; ночью температура составит 5–7 градусов. Возможен небольшой дождь. К концу недели немного потеплеет: в пятницу, 11 октября, термометры покажут до 14 градусов, а в субботу — до 13. При этом всю неделю будет сохраняться облачная погода.