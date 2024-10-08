В Москве впервые пройдет фестиваль еврейских шалашей

Еврей строит сукку для предстоящего праздника Суккот, Иерусалим, Израиль (Фото: Uriel Sinai / Getty Images)

Российский еврейский конгресс (РЕК) впервые организует в Москве благотворительный фестиваль «Шалаш, Шалом!», посвященный еврейскому празднику шалашей Суккот. Об этом рассказали РБК в пресс-службе организации. Мероприятия фестиваля пройдут с 17 по 23 октября в мемориальной синагоге РЕК на Поклонной горе.

Суккот — один из важных иудейских праздников, посвященный блужданию евреев по Синайской пустыне; в этот период принято совершать трапезы (а в хорошую погоду даже ночевать) вне дома, в шалашах из ветвей, которые называются сукка.

На площадке фестиваля разместятся уникальные арт-объекты — три шалаша высотой в несколько метров. Эти временные постройки, созданные молодыми талантливыми архитекторами, выпускниками школы МАРШ, — творческое переосмысление и интерпретация традиционных шалашей в честь праздника Суккот. Внутри каждого шалаша можно будет исполнить заповедь вознесения лулава — произнести благословения с использованием четырех видов растений: плода семейства цитрусовых этрога, ветвей ивы, пальмы и мирта, которые символизируют разнообразие и единство еврейского народа. Каждый день, кроме субботы, гостей ждут мини-экскурсии по арт-объектам. А в воскресенье, 20 октября, — угощения, кинопоказы, лекции, мастер-классы и занятия для детей.

«В это непростое время, когда в мире повсеместно наблюдается рост антисемитизма и антиизраильских настроений, этот культурный и просветительский проект становится особенно важным — фестиваль открыт для всех желающих узнать больше о еврейской традиции и о наших ценностях: единении, благотворительности и гостеприимстве», — подчеркнули в РЕК.

Посетить фестиваль можно независимо от национальности и вероисповедания, подчеркивают в РЕК. А собранные благодаря нему средства пойдут на финансирование обучения для детей из малообеспеченных семей в еврейской общеобразовательной школе «Маалит», созданной при участии РЕК.