Над Россией за ночь сбили 16 украинских дронов
За прошедшую ночь средства ПВО сбили над территорией России и акваторией Черного моря 16 украинских дронов, сообщает Минобороны.
В частности, 14 беспилотников уничтожены над территорией Белгородской области и два — над акваторией Черного моря.
Накануне вечером пять украинских дронов атаковали территорию Белгородской области, сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате пострадал человек, сгорел грузовик, два социальных объекта повреждены, прервано электроснабжение в селе Вязовое.
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