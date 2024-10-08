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Военная операция на Украине ,  
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Над Россией за ночь сбили 16 украинских дронов

Сюжет
Военная операция на Украине

За прошедшую ночь средства ПВО сбили над территорией России и акваторией Черного моря 16 украинских дронов, сообщает Минобороны.

В частности, 14 беспилотников уничтожены над территорией Белгородской области и два — над акваторией Черного моря.

Накануне вечером пять украинских дронов атаковали территорию Белгородской области, сообщал губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате пострадал человек, сгорел грузовик, два социальных объекта повреждены, прервано электроснабжение в селе Вязовое.

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Теги
беспилотники Минобороны Белгородская область Черное море
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