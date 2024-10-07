Ликсутов назвал число поездов столичного метро со сквозным проходом

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

Число поездов в Московском метрополитене со сквозным проходом между вагонами вплотную приблизилось к числу составов с отдельными вагонами. Об этом 7 октября рассказал заммэра в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, в столичном метро уже 400 составов со сквозным проходом. Внедрять такие поезда стали с 2014 года, первым стала модификация модели электровагонов «Ока». Все последующие модели («Москва», «Москва-2020» и «Москва-2024») базово поставляются в такой комплектации. Причем ширина прохода постоянно растет: у «Оки» она составляла 100 см, у «Москвы» — 102 см, а у последних моделей — уже 160 см.

Внедрение составов со сквозным проходом позволяет вместить больше пассажиров и делает их поездки более комфортными. Так, первой линией, целиком перешедшей на подобные поезда, стала фиолетовая ветка. В дептрансе Москвы отмечают, что вагоны с широким сквозным проходом помогли решить проблему с загруженностью этой линии.

«По получению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем повышать качество обслуживания пассажиров, — рассказал вице-мэр Ликсутов. — Совместно с российским производителем мы внедряем самые современные технические решения в подвижной состав метро, чтобы поездки становились еще комфортнее и безопаснее».