 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Город ,  
0 

Ликсутов назвал число поездов столичного метро со сквозным проходом

Сюжет
Новости Москвы
Фото: пресс-служба Московского метрополитена
Фото: пресс-служба Московского метрополитена

Число поездов в Московском метрополитене со сквозным проходом между вагонами вплотную приблизилось к числу составов с отдельными вагонами. Об этом 7 октября рассказал заммэра в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, в столичном метро уже 400 составов со сквозным проходом. Внедрять такие поезда стали с 2014 года, первым стала модификация модели электровагонов «Ока». Все последующие модели («Москва», «Москва-2020» и «Москва-2024») базово поставляются в такой комплектации. Причем ширина прохода постоянно растет: у «Оки» она составляла 100 см, у «Москвы» — 102 см, а у последних моделей — уже 160 см.

Внедрение составов со сквозным проходом позволяет вместить больше пассажиров и делает их поездки более комфортными. Так, первой линией, целиком перешедшей на подобные поезда, стала фиолетовая ветка. В дептрансе Москвы отмечают, что вагоны с широким сквозным проходом помогли решить проблему с загруженностью этой линии.

«По получению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем повышать качество обслуживания пассажиров, — рассказал вице-мэр Ликсутов. — Совместно с российским производителем мы внедряем самые современные технические решения в подвижной состав метро, чтобы поездки становились еще комфортнее и безопаснее».

Бывшего зама Шойгу обвинили в хищении при поставках паромов в Крым

Средние ставки по ипотеке в России обновили рекорды

Наличие ОСАГО начнут проверять по дорожным камерам

СМИ узнали подробности отношений Дурова и Болгар

В Феодосии ввели режим ЧС из-за пожара на нефтебазе

ВГТРК подверглась хакерской атаке

С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?

Что определяет цену на водку в России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
вагоны Московский метрополитен Максим Ликсутов Москва
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 октября
EUR ЦБ: 105,31 (+0,56) Инвестиции, 17:16 Курс доллара на 8 октября
USD ЦБ: 96,06 (+1,19) Инвестиции, 17:16
Объявлены победители Международной олимпиады по финансовой грамотностиОтрасли, 18:05
Умер один из лидеров сборной Нидерландов на двух чемпионатах мираСпорт, 18:04
Аналитики «Финама» дали прогноз по курсу рубля до конца годаИнвестиции, 18:02
Мурашко заявил о генетически заложенной возможности человека жить до 120Общество, 17:58
5 новых моделей Renault, приехавших в Россию. Цены удивятАвто, 17:57
В аэропорту Кольцово выстроились огромные очереди из-за сбояОбщество, 17:57
Один человек пострадал при атаке дрона на машину в Белгородской областиПолитика, 17:55
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Кадыров раскритиковал «беспорядочную инквизицию» в отношении мигрантовПолитика, 17:43
Теннисистка Калинская вышла во второй круг крупного турнира в УханеСпорт, 17:42
Здание «Донстроя», которое вошло в пятерку лучших небоскребов мираРБК и Донстрой, 17:41
Планетарий назвал время пика активности звездопада ДраконидыОбщество, 17:40
Globaltrans подала заявление о делистинге с МосбиржиИнвестиции, 17:39
Синоптики предсказали радиационный туман в МосквеОбщество, 17:38
Эрдоган созвонился с Путиным и поздравил его с днем рожденияПолитика, 17:38