 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Город ,  
0 

В Москве начнут строить многоэтажки из монолитных блоков

Сюжет
Новости Москвы
Фото: Mos_sobyanin / Telegram
Фото: Mos_sobyanin / Telegram

В Москве откроется роботизированный завод по производству крупногабаритных жилых модулей, он будет производить блоки для строительства жилых домов, школ и детсадов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

«Предприятие выпускает готовые модули для быстрого возведения жилых и административных зданий — уже с отделкой, инженерными системами и фасадом. Модули складывают друг на друга, как конструктор, и за счет этого сокращают сроки строительства. Мы используем их, например, строя дома по программе реновации, школы и детские сады», — заявил Собянин.

Строительство предприятия пока продолжается, но оно работает уже сейчас, рассказал градоначальник. В 2023 году инвестор ввел в эксплуатацию первую очередь заводских мощностей, а сейчас готовится запустить вторую.

«Строится крупнейший, наверное, в мире такого рода роботизированный завод по производству крупных блоков жилых строений и объектов соцкультбыта. Надеюсь, что этот гигантский проект будет закончен в установленные сроки, и, конечно, Москва получит большой объем хорошей, качественной продукции», — сказал мэр столицы.

Завод находится в районе Внуково между Боровским шоссе и Привольной улицей, на площади почти 25 га. Инвестор вложил в проект не менее 16 млрд руб., а город выделил льготный кредит в 3 млрд руб. под 3% годовых до конца 2025 года. Ожидается, что работать на заводе будут 2,6 тыс. человек.

Уже сейчас первая очередь завода может производить до 100 тыс. кв. м жилья в год — или 1765 штук крупногабаритных модулей.

Всего каждый год в Москве открывается до 150 крупных, средних и малых промышленных предприятий, подчеркнул мэр. «За последние пять лет, несмотря на пандемию, санкции и другие сложности, объем производства обрабатывающих отраслей в Москве увеличился более чем вдвое», — добавил Собянин.

Бывшего зама Шойгу обвинили в хищении при поставках паромов в Крым

Средние ставки по ипотеке в России обновили рекорды

Наличие ОСАГО начнут проверять по дорожным камерам

СМИ узнали подробности отношений Дурова и Болгар

В Феодосии ввели режим ЧС из-за пожара на нефтебазе

ВГТРК подверглась хакерской атаке

С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?

Что определяет цену на водку в России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Москва Сергей Собянин реновация
Материалы по теме
Собянин рассказал, когда в Москве включат отопление
Общество
Собянин заявил о продлении МЦД до Калужской и Смоленской областей
Общество
Собянин пообещал расширить реновацию «в арифметической прогрессии»
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 октября
EUR ЦБ: 105,31 (+0,56) Инвестиции, 17:16 Курс доллара на 8 октября
USD ЦБ: 96,06 (+1,19) Инвестиции, 17:16
Объявлены победители Международной олимпиады по финансовой грамотностиОтрасли, 18:05
Умер один из лидеров сборной Нидерландов на двух чемпионатах мираСпорт, 18:04
Аналитики «Финама» дали прогноз по курсу рубля до конца годаИнвестиции, 18:02
Мурашко заявил о генетически заложенной возможности человека жить до 120Общество, 17:58
5 новых моделей Renault, приехавших в Россию. Цены удивятАвто, 17:57
В аэропорту Кольцово выстроились огромные очереди из-за сбояОбщество, 17:57
Один человек пострадал при атаке дрона на машину в Белгородской областиПолитика, 17:55
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Кадыров раскритиковал «беспорядочную инквизицию» в отношении мигрантовПолитика, 17:43
Теннисистка Калинская вышла во второй круг крупного турнира в УханеСпорт, 17:42
Здание «Донстроя», которое вошло в пятерку лучших небоскребов мираРБК и Донстрой, 17:41
Планетарий назвал время пика активности звездопада ДраконидыОбщество, 17:40
Globaltrans подала заявление о делистинге с МосбиржиИнвестиции, 17:39
Синоптики предсказали радиационный туман в МосквеОбщество, 17:38
Эрдоган созвонился с Путиным и поздравил его с днем рожденияПолитика, 17:38