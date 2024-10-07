В Москве начнут строить многоэтажки из монолитных блоков

Фото: Mos_sobyanin / Telegram

В Москве откроется роботизированный завод по производству крупногабаритных жилых модулей, он будет производить блоки для строительства жилых домов, школ и детсадов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

«Предприятие выпускает готовые модули для быстрого возведения жилых и административных зданий — уже с отделкой, инженерными системами и фасадом. Модули складывают друг на друга, как конструктор, и за счет этого сокращают сроки строительства. Мы используем их, например, строя дома по программе реновации, школы и детские сады», — заявил Собянин.

Строительство предприятия пока продолжается, но оно работает уже сейчас, рассказал градоначальник. В 2023 году инвестор ввел в эксплуатацию первую очередь заводских мощностей, а сейчас готовится запустить вторую.

«Строится крупнейший, наверное, в мире такого рода роботизированный завод по производству крупных блоков жилых строений и объектов соцкультбыта. Надеюсь, что этот гигантский проект будет закончен в установленные сроки, и, конечно, Москва получит большой объем хорошей, качественной продукции», — сказал мэр столицы.

Завод находится в районе Внуково между Боровским шоссе и Привольной улицей, на площади почти 25 га. Инвестор вложил в проект не менее 16 млрд руб., а город выделил льготный кредит в 3 млрд руб. под 3% годовых до конца 2025 года. Ожидается, что работать на заводе будут 2,6 тыс. человек.

Уже сейчас первая очередь завода может производить до 100 тыс. кв. м жилья в год — или 1765 штук крупногабаритных модулей.

Всего каждый год в Москве открывается до 150 крупных, средних и малых промышленных предприятий, подчеркнул мэр. «За последние пять лет, несмотря на пандемию, санкции и другие сложности, объем производства обрабатывающих отраслей в Москве увеличился более чем вдвое», — добавил Собянин.