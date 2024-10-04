Застрявшие в лимане на Камчатке косатки вышли в открытое море
Косатки, застрявшие на несколько суток в лимане на Камчатке, вышли в открытое море, сообщает пресс-служба управления МЧС по Камчатскому краю.
Незадолго до этого в ведомстве сообщали, что специалистам удалось направить животных в более глубокое место и те уже преодолели около километра по направлению к выходу из лимана. «Сейчас глубина воды достаточна для того, чтобы животные могли спокойно плавать. Спасатели МЧС России вместе с добровольцами следят за их дальнейшими передвижениями», — говорилось в сообщении.
Ведомство опубликовало кадры выхода косаток в открытое море.
2 октября в лимане у села Устьевое в Камчатском крае местные жители обнаружили на мели четырех косаток: двух взрослых особей и двух детенышей. В течение дня спасатели и волонтеры пытались вручную передвинуть животных на глубокое место, чтобы те могли уплыть в открытое море во время прилива. Однако позже они снова оказались на мелководье.
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