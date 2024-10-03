Ликсутов рассказал о распространении в регионах столичной модели развития

Фото: пресс-служба департамента транспорта Москвы

Столичные власти открыли серию демодней, в рамках которых проходят презентации передовых практик по развитию городской инфраструктуры, которые могут быть применены в других регионах России, сообщил заммэра в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Первое мероприятие, участие в котором приняли представители почти 40 регионов страны, состоялось в Центре перспективных разработок московского транспорта. Его участникам презентовали лучшие практики по развитию транспортной системы города, а также инновационные цифровые сервисы для водителей и пассажиров. В частности, эксперты столичного Дептранса рассказали коллегам о московской билетной системе «СберТройка», тестировании первого в России беспилотного трамвая, приложении «Парковки России», а также о виртуальном помощнике — чат-боте Александре.

По словам вице-мэра, правительство Москвы передает разработанные в столице системы бесплатно, а также помогает с их внедрением и сопровождением, а в некоторых случаях предоставляет вычислительные мощности.

«Разработки, которые запущены в Москве, могут быть тиражированы на всю страну, — подчеркнул Ликсутов. — Поэтому регионам не нужно самостоятельно создавать, например, билетные решения или системы оплаты парковок. Они смогут использовать инструменты, которые уже успешно опробованы в столице».

Заммэра добавил, что, согласно задаче, поставленной президентом России и мэром Москвы Сергеем Собяниным, столица готова делиться успешными практиками и сотрудничать с регионами по вопросам повышения качества жизни населения. В частности, правительство Москвы тиражирует успешные решения по повышению инвестиционной активности и экономической привлекательности регионов, а столичный инвестпортал станет основой единого инвестиционного портала России. Кроме того, в феврале 2024 года в промышленную эксплуатацию был введен первый совместный с Минэкономразвития цифровой продукт — инвестиционная карта РФ.