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Ракова рассказала о преимуществах на рынке труда у выпускников колледжей

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Новости Москвы
Анастасия Ракова
Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

Столичные власти активно занимаются развитием среднего профессионального образования, в частности, благодаря современным подходам к обучению, инновационным методикам и тесному взаимодействию с ведущими работодателями, обучение в колледжах стало эффективным инструментом подготовки конкурентоспособных и востребованных специалистов на рынке труда. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в рамках развития среднего профессионального образования правительство Москвы в два раза увеличило количество бюджетных мест для учеников девятого класса. «Благодаря этому еще около 10 тыс. ребят поступили в колледжи», — подчеркнула вице-мэр.

Ракова добавила, что город запустил большую и серьезную программу обновления материально-технической базы учреждений среднего профессионального образования. «Это и строительство новых колледжей, и капитальные ремонты учреждений, и оснащение их оборудованием», — уточнила заммэра.

Кроме того, она отметила растущую заинтересованность выпускников столичных школ к среднему профессиональному образованию. В частности, в этом году количество девятиклассников, поступивших в колледжи, увеличилось почти вдвое — на бюджет поступило около 36 тыс. ребят.

В то же время, по словам Анастасии Раковой, на данный момент на столичном рынке труда наблюдается явный перекос в сторону специалистов со средним профессиональным образованием, наличие которого требует 75% вакансий. При этом только на 15% должностей работодатели подбирают соискателей с вузом за плечами.

«Когда же мы смотрим на структуру выпускников, которая выходит на рынок труда, то здесь все наоборот: только 20% ребят оканчивают колледжи и 60% — вузы, — поделилась вице-мэр. — Понимая такой дисбаланс, мы активно занимаемся развитием среднего профессионального образования».

Благодаря усилиям столичных властей среднее профессиональное образование в Москве предлагает максимально практико-ориентированное и прикладное обучение, а крупные компании-партнеры — практически гарантированное трудоустройство и достойный уровень зарплаты для их выпускников.

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