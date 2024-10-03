ФСБ показала кадры задержания обвиняемых в подрыве здания на Херсонщине

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Силовики задержали двух жителей Херсонской области, которые подорвали здание муниципальной администрации в 2022 году, сообщила пресс-служба УФСБ по региону.

Задержанные 1988 и 1993 года рождения, по данным следствия, они причастны к совершению теракта на территории области. «В октябре 2022 года с целью дестабилизации деятельности органов государственной власти совершен подрыв здания муниципальной администрации с использованием ручных гранат», — пояснили в ФСБ.

При задержании злоумышленников силовики обнаружили и изъяли две гранаты Ф-1, гранату РГД-5, пять унифицированных запалов и дымовую шашку. Все спецсредства готовили для осуществления других терактов, уточнили в ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по статье о теракте, максимальное наказание по ней — до 20 лет лишения свободы.