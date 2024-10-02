Актер из фильма «Сволочи» Алексей Облаков умер на 42-м году жизни

Алексей Облаков (Фото: tucka.oblakov / VK)

Актер Алексей Облаков, сыгравший в фильме «Сволочи», умер на 42-м году жизни, об этом сообщили на странице артиста в соцсети «ВКонтакте».

«Лешка Тучка, 2.11.1982 — 2.10.2024. Скорбим», — говорится в публикации. Причину смерти не уточнили.

Облаков дебютировал в кино в 2006 году. Он исполнил роль в фильме «Сволочи», который рассказывал о подростковом штрафном воинском подразделении диверсантов во время Великой Отечественной войны.

После премьеры фильма разразился скандал из-за достоверности описываемых событий.

Всего у Облакова было 11 ролей. Он известен зрителям по сериалам «Закон и порядок: Отдел оперативных расследований», «СОБР» «Боец. Рождение легенды». В последний раз он появился в кадре в 2013 году, сыграв эпизодическую роль бандита в сериале «Розыск».

Актер также работал каскадером, в том числе на съемках фильма «Неверность» и многосерийных проектов «Молодая гвардия» и «Тайны дворцовых переворотов».