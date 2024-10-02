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В Екатеринбурге загорелся Театр музыкальной комедии

В Екатеринбурге загорелся Театр музыкальной комедии
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В Екатеринбурге загорелся Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии, сообщило региональное управление МЧС.

В помещении гримерки на четвертом этаже театра загорелись вещи, огонь распространился по площади 15 кв. м, сейчас он локализован, сообщили «РБК Екатеринбург».

«Огнеборцы МЧС России проводят разведку и эвакуируют людей. На месте работают 36 специалистов и 12 единиц техники», — заявили в министерстве.

Сотрудники МЧС спасли шесть человек: пять из них выбрались по пожарной автолестнице, еще один — с помощью спасустройства. Всего из здания эвакуировались 105 человек, добавили в министерстве.

По информации ТАСС, в театре выбиты окна, к зданию подъехали машины скорой помощи.

По факту ЧП в театре прокуратура Кировского района Екатеринбурга начала проверку. По данным ведомства, в результате пожара пострадал человек, его доставили в больницу. На улицах рядом с театром ввели временные ограничения для движения транспорта, уточнили в прокуратуре.

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В июле в Екатеринбурге в 16-этажном жилом доме загорелись балконы. Огонь охватил конструкции на 9-м и 10-м этажах. До приезда пожарных из дома самостоятельно эвакуировались 50 человек, рассказали в местном МЧС. Позже пожар удалось потушить — на фасаде дома остались следы копоти.

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