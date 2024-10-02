 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Город ,  
0 

В Москве пройдет выставка с участием ведущих медучреждений Турции

Сюжет
Новости Москвы
Фото: Эдгар Брещанов / Global Look Press
Фото: Эдгар Брещанов / Global Look Press

В столице состоится Московская международная выставка оздоровительного туризма, которая пройдет с 4 по 5 октября на площадке делового центра отеля Radisson Slavyanskaya (пл. Евразии, д. 2). Главной целью мероприятия, организованного ALZ International при поддержке Союза палат и бирж Турции, DEİK, Ассоциации экспортеров услуг и Ассоциации туристических агентств Турции, заявлена презентация российской аудитории выдающихся больниц, клиник, термальных учреждений и врачей этой страны.

Гости выставки познакомятся со специалистами различного профиля, которые представляют 60 ведущих медучреждений Турции. В частности, посетители смогут получить консультации по вопросам лечения и пластических операций, а также пообщаться со специалистами по пересадке волос. Также в рамках мероприятия будет организовано взаимодействие с представителями центров ЭКО и гинекологами мирового уровня. Кроме того, посетителям предложат исследовать новые термальные комплексы, SPA-центры, а также учреждения по физиотерапии и реабилитации.

Отметим, что посетители выставки смогут познакомиться с медицинскими учреждениями, специализирующимися на онкологии, кардиологии, ортопедии, трансплантации органов и других направлениях. Организаторы анонсируют также презентацию последних тенденций в стоматологическом лечении и эстетике улыбки, а клиники, сосредоточенные на лечении ожирения, предложат свои услуги.

Напомним, что Турция за последнее десятилетие приобрела высокую популярность в сфере медицинского туризма. Так, в 2024 году услугами медучреждений этой страны воспользовались более 2 млн иностранных пациентов.

Иран запустил порядка 500 ракет по Израилю. Следите за новостями в Telegram 

Умер Вячеслав Добрынин

Стало известно, насколько подорожает ЖКУ для россиян до 2027 года

Как выбрать вино в магазине

С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?

Ирина Винер покинула руководство федерации гимнастики

Die Zeit узнала, что Шольц готовится к разговору с Путиным

Назван топ-10 застройщиков по объемам строительства в Москве и России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Москва медицина инновации в медицине Турция
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 октября
EUR ЦБ: 103,65 (-0,52) Инвестиции, 01 окт, 18:04 Курс доллара на 2 октября
USD ЦБ: 93,36 (+0,14) Инвестиции, 01 окт, 18:04
Президент Грузии не подписала пакет законопроектов о запрете ЛГБТПолитика, 12:38
ТАСС узнал о зачистке группировок ВСУ в УгледареПолитика, 12:29
Володин заявил о планах принять пять законов о миграции до конца годаПолитика, 12:27
Забудьте «учил, но не выучил»: как освоить любые навыки быстро и навсегдаPro, 12:25
Бывший хоккеист «Молота» погиб в зоне военной операции в 27 летСпорт, 12:18
Минобороны сообщило о взятии под контроль села на подступах к СеверскуПолитика, 12:14
В Пакистане заявили о готовности торговать по бартеру с ЛУКОЙЛомПолитика, 12:12
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Росавиация порекомендовала ограничить полеты над Ближним ВостокомОбщество, 12:10
Захарова оценила роль США как миротворца на Ближнем ВостокеПолитика, 12:08
«3 по цене 2» или «для избранных»: как продвигать эконом, middle, премиумPro, 12:07
Москва выделит почти ₽0,5 млрд на поддержку сервисов такси и каршерингаГород, 12:00
9 октября пройдет конференция TG Market Conf 2024РБК Франшизы, 11:58
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 11:52
СК объяснил обыски у Льва ШлосбергаПолитика, 11:51