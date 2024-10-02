В Москве пройдет выставка с участием ведущих медучреждений Турции

Фото: Эдгар Брещанов / Global Look Press

В столице состоится Московская международная выставка оздоровительного туризма, которая пройдет с 4 по 5 октября на площадке делового центра отеля Radisson Slavyanskaya (пл. Евразии, д. 2). Главной целью мероприятия, организованного ALZ International при поддержке Союза палат и бирж Турции, DEİK, Ассоциации экспортеров услуг и Ассоциации туристических агентств Турции, заявлена презентация российской аудитории выдающихся больниц, клиник, термальных учреждений и врачей этой страны.

Гости выставки познакомятся со специалистами различного профиля, которые представляют 60 ведущих медучреждений Турции. В частности, посетители смогут получить консультации по вопросам лечения и пластических операций, а также пообщаться со специалистами по пересадке волос. Также в рамках мероприятия будет организовано взаимодействие с представителями центров ЭКО и гинекологами мирового уровня. Кроме того, посетителям предложат исследовать новые термальные комплексы, SPA-центры, а также учреждения по физиотерапии и реабилитации.

Отметим, что посетители выставки смогут познакомиться с медицинскими учреждениями, специализирующимися на онкологии, кардиологии, ортопедии, трансплантации органов и других направлениях. Организаторы анонсируют также презентацию последних тенденций в стоматологическом лечении и эстетике улыбки, а клиники, сосредоточенные на лечении ожирения, предложат свои услуги.

Напомним, что Турция за последнее десятилетие приобрела высокую популярность в сфере медицинского туризма. Так, в 2024 году услугами медучреждений этой страны воспользовались более 2 млн иностранных пациентов.