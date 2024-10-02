Министр оценил действия экипажа, посадившего самолет в Минводах

Экипаж самолета с правительственной делегацией, посадивший его в Минеральных Водах, действовал профессионально — такую оценку работе летчиков дал министр спорта Михаил Дегтярев, находившийся на борту.

«Обстановка напряженная, экипаж действовал профессионально, спасибо… Приземлились в России, в Минводах», — цитирует слова Дегтярева «РИА Новости».

На борту самолета помимо Дегтярева находился также вице-премьер Дмитрий Чернышенко, возглавляющий делегацию, замминистра экономического развития Максим Колесников и другие чиновники. Лайнер направлялся в столицу Катара Доху. Там члены правительства должны принять участие в работе третьего саммита «Диалог по сотрудничеству в Азии», запланированного на 2-3 октября.

Самолет вылетел из Москвы примерно в 19:00, прилет ожидался около 00:30 мск. Однако во время полета началась ракетная атака Ирана на Израиль, из-за которой воздушное пространство по маршруту борта оказалось закрыто. Летчики были вынуждены сменить курс и сесть в Минводах.

В связи с обострением конфликта между Ираном и Израилем и прошедшей волной ракетных ударов Ирана Росавиация выпустила предупреждение для российских авиакомпаний. Им рекомендуется воздержаться от полетов в Иран, Ирак и Израиль. Рекомендация уже повлияла на рейсы«Аэрофлота», S7 и Red Wings.