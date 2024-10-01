Иран оценил удар по Израилю как выполненный «должным образом» ответ

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Иран должным образом ответил на атаки Израиля, следует из заявления постоянного представительства республики в ООН в соцсети X.

«Законный, рациональный и легитимный ответ Ирана на террористические акты сионистского режима, которые включали в себя нападение на граждан Ирана и его интересы и посягательство на национальный суверенитет Исламской Республики Иран, был должным образом осуществлен», — говорится в сообщении.

Тегеран также пригрозил Израилю, если тот «осмелится ответить или совершить дальнейшие акты злонамеренности», то в его сторону последует сокрушительный ответ.

Вечером 1 октября Армия обороны Израиля сообщила о массовом запуске ракет из Ирана в направлении Израиля. По всей стране была объявлена воздушная тревога.

Жителям рекомендовали спрятаться в убежищах и оставаться там до дальнейшего уведомления. Воздушное пространство страны было закрыто.

Jerusalem Post сообщает, что Иран выпустил по Израилю около 500 ракет. Некоторые из них долетели до городов — на опубликованных кадрах видны перехваты, а также падение обломков.

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