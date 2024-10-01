CNN узнал о заседании руководства Израиля в бункере во время атаки Ирана
Израильский Кабинет безопасности во время ракетной атаки Ирана находился в специальном бункере в Иерусалиме. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на источник.
В состав Кабинета безопасности Израиля входят более десятка министров: премьер-министр Биньямин Нетаньяху, министр обороны Йоав Галант, глава МИДа Эли Коэн и другие.
О массовом запуске ракет из Ирана в направлении Израиля ЦАХАЛ сообщила около 19:30 мск. По всей стране была объявлена воздушная тревога. Армия обороны Израиля призвала жителей спрятаться в убежищах и оставаться там до дальнейшего уведомления.
Официальных данных на момент подготовки этого материала о количестве выпущенных ракет не было. Оценки СМИ со ссылками на различные источники находятся в диапазоне от 180 до 500 пусков.
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