Байден и Харрис успели обсудить помощь Израилю до начала атаки Ирана

Джо Байден и Камала Харрис (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис обсудили с советниками по национальной безопасности готовящееся нападение Ирана на Израиль еще до начала атаки. Об этом сообщила старший заместитель пресс-секретаря Белого дома Эмили Саймонс в соцсети X.

«Они рассмотрели ход подготовки США к оказанию помощи Израилю по защите от этих атак и защите американского персонала в регионе», — написала Саймонс.

О том, что Иран в ближайшее время планирует нанести удар баллистическими ракетами по Израилю из-за начала израильской операции на юге Ливана против «Хезболлы», писали ранее Associated Press и NBC News со ссылкой на источники.

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Вечером 1 октября неизвестные открыли стрельбу по прохожим в Тель-Авиве. Погибли четыре человека, еще семь ранены.

Позже израильская армия сообщила о массированном запуске ракет со стороны Ирана. По данным газеты Jerusalem Post, Тегеран выпустил по Израилю около 500 ракет.

Иранская сторона объяснила, что решение об атаке было принято в ответ на гибель лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы.