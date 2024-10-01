Байден и Харрис успели обсудить помощь Израилю до начала атаки Ирана
Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис обсудили с советниками по национальной безопасности готовящееся нападение Ирана на Израиль еще до начала атаки. Об этом сообщила старший заместитель пресс-секретаря Белого дома Эмили Саймонс в соцсети X.
«Они рассмотрели ход подготовки США к оказанию помощи Израилю по защите от этих атак и защите американского персонала в регионе», — написала Саймонс.
О том, что Иран в ближайшее время планирует нанести удар баллистическими ракетами по Израилю из-за начала израильской операции на юге Ливана против «Хезболлы», писали ранее Associated Press и NBC News со ссылкой на источники.
Вечером 1 октября неизвестные открыли стрельбу по прохожим в Тель-Авиве. Погибли четыре человека, еще семь ранены.
Позже израильская армия сообщила о массированном запуске ракет со стороны Ирана. По данным газеты Jerusalem Post, Тегеран выпустил по Израилю около 500 ракет.
Иранская сторона объяснила, что решение об атаке было принято в ответ на гибель лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы.
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