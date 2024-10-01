Армия Израиля призвала жителей Тель-Авива находиться вблизи укрытий

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Израильское командование тылом призвало жителей Тель-Авива и окрестностей оставаться недалеко от укрытий на фоне прозвучавших на севере и юге страны сирен, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Там уточнили, что сирены прозвучали в районах Менаше, Шарона, Яркона, Дана и Самарии, после чего была перехвачена запущенная со стороны Ливана ракета.

«Командование тыла просит жителей района Дан оставаться вблизи охраняемых мест, до которых можно добраться в случае тревоги», — говорится в сообщении.

В ЦАХАЛ призвали не выходить на улицу без необходимости.

Предупреждение вышло на фоне прозвучавших в районе Тель-Авива и центральной части Израиля взрывов.

О нанесении ракетных ударов по базе «Глилот» рядом с Тель-Авивом объявила шиитская группировка «Хезболла», против которой Израиль начал в Ливане «упреждающую наступательную операцию».