Ракова анонсировала расширение программ в центрах московского долголетия

Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

В рамках исследования «Ментальное здоровье — источник счастливого долголетия в мегаполисе», приуроченного ко Дню старшего поколения, который празднуют 1 октября, специалисты НИИ столичного департамента здравоохранения опросили 800 жителей столицы. Сравнительный анализ показал, что участники проекта «Московское долголетие» чаще удовлетворены качеством жизни, так ответили 61% опрошенных. Кроме того, они обладают более высокими показателями ментального самочувствия (62% от общего числа), считают себя активными членами социально-культурной жизни и легче находят общий язык с детьми и внуками (55%).

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью агентству «РИА Новости» сообщила, что продолжительность жизни в Москве на данный момент составляет 79 лет, а в ближайшие два года столичные власти планируют увеличить этот показатель до 80 и более лет. В то же время, по ее мнению, представителям старшего поколения важно жить не только долго, но и активно, качественно и полноценно, продолжая развивать свои когнитивные функции. В этом им помогает проект «Московское долголетие», который реализуется по двум трекам.

«Первый — это возможность заниматься в различных группах любой направленности, которые помогут сохранить физическую активность и сформировать новые интеллектуальные и когнитивные функции, — уточнила вице-мэр. — Второе направление — это центры московского долголетия. Сейчас их уже в столице 134, в ближайший год мы планируем открыть их в каждом районе Москвы».

Анастасия Ракова отметила, что на данный момент в столице проживают почти 3 млн горожан «серебряного» возраста (60 и более лет. — РБК), и для них правительство Москвы разработало много программ, которые, в частности, позволяют позаботиться о ментальном здоровье и сохранить когнитивные способности.

«И с этого года мы будем наращивать там специализированные программы, направленные на поддержание интеллектуальных навыков, когнитивных функций и всего, что замедляет процесс старения, — подчеркнула заммэра. — Делать мы это будем не одни, мы активно работаем с различными институтами, которые занимаются гериатрией, с институтом мозга Федерального медико-биологического агентства и с нашими клиниками памяти».

Анастасия Ракова также добавила, что проект «Московское долголетие» предлагает горожанам более 3 тыс. площадок по городу и порядка 40 бесплатных направлений занятий, в частности по английскому языку, IT, физкультуре, танцам, музыке и многому другому.

Отметим, что стать участником «Московского долголетия» могут все желающие горожане старшего поколения: женщины с 55 лет, мужчины — с 60.