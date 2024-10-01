В Парке Горького появится новый спортивный кластер

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

На территории ЦПКИО им. Горького появится современный спортивный кластер, рассказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. В этом году работы уже начались на Пушкинской набережной, Оливковом пляже, возле Пионерского пруда и на месте бывшей конюшни в Нескучном саду. Также будет обновлена территория у выхода со станции метро «Ленинский проспект».

По словам Бирюкова, специалисты завершили работы по созданию пешеходных дорожек в Нескучном саду. Сейчас строится всесезонный павильон с тренировочными залами и необходимой инфраструктурой. Планируется также создание площадок для большого и настольного тенниса, а также игры в городки.

На Пушкинской набережной устанавливают пять павильонов с 20 входами и стеклянными витражными фасадами. Там разместятся сувенирные лавки, арт-галереи, зоны семейного отдыха, кафе и рестораны. Со стороны реки сооружение будет напоминать пришвартовавшийся круизный лайнер, а на крышах павильонов появятся смотровые площадки. Вдоль набережной сохранится широкий пешеходный транзит.