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В Новгороде нашли крупнейший в истории города клад Х века

Раскоп Воздвиженский
Широкорогие лунницы, декорированные зернью &nbsp;
Часть куфических дирхамов монетных дворов Ближнего Востока и Центральной Азии и крест &laquo;скандинавского типа&raquo;
Большие дирхамы и саманидский дирхам
Византийские милисиарии Константина VII Порфирогенета, сасанидская драхма шахиншаха Хосрова II
Германский денарий императора Оттона I, милисиарий Иоанна Цимисхия
Круглые и ромбическая декорированные подвески
Бусины разных форм, перстень и пуговицы
Крест &laquo;скандинавского типа&raquo;
Раскоп Воздвиженский
Широкорогие лунницы, декорированные зернью &nbsp;
Часть куфических дирхамов монетных дворов Ближнего Востока и Центральной Азии и крест &laquo;скандинавского типа&raquo;
Большие дирхамы и саманидский дирхам
Византийские милисиарии Константина VII Порфирогенета, сасанидская драхма шахиншаха Хосрова II
Германский денарий императора Оттона I, милисиарий Иоанна Цимисхия
Круглые и ромбическая декорированные подвески
Бусины разных форм, перстень и пуговицы
Крест &laquo;скандинавского типа&raquo;
Раскоп Воздвиженский
(Фото: instarchaeolog / VK)
Широкорогие лунницы, декорированные зернью  
(Фото: instarchaeolog / VK)
Часть куфических дирхамов монетных дворов Ближнего Востока и Центральной Азии и крест «скандинавского типа»
(Фото: instarchaeolog / VK)
Большие дирхамы и саманидский дирхам
(Фото: instarchaeolog / VK)
Византийские милисиарии Константина VII Порфирогенета, сасанидская драхма шахиншаха Хосрова II
(Фото: instarchaeolog / VK)
Германский денарий императора Оттона I, милисиарий Иоанна Цимисхия
(Фото: instarchaeolog / VK)
Круглые и ромбическая декорированные подвески
(Фото: instarchaeolog / VK)
Бусины разных форм, перстень и пуговицы
(Фото: instarchaeolog / VK)
Крест «скандинавского типа»
(Фото: instarchaeolog / VK)

Сотрудники Института археологии РАН на раскопках в Великом Новгороде нашли клад последней четверти X века, содержащий около 1,9 тыс. предметов. Об этом сообщает пресс-служба института.

Клад стал четвертым и самым крупным по весу серебра и количеству предметов среди кладов, найденных в ранних культурных горизонтах Новгорода.

Раскопки проходили с июля по сентябрь 2024 года в зоне строительства жилого дома на Софийской стороне Великого Новгорода. Как рассказали в РАН, этот клад получил название «Воздвиженский» — в честь улицы, на которой был обнаружен. Кроме того, он стал самым крупным из ранних новгородских кладов.

Большая часть клада состоит из 1,8 тыс. целых и фрагментированных серебряных монет. Их основная часть — дирхамы Арабского халифата, отчеканенные на Ближнем Востоке и в Центральной Азии. Наиболее ранняя из монет датируется 974–975 годами. Кроме того, археологи обнаружили около 80 украшений — бусины, серебряные кольца, пуговицы и части ожерелий.

В Великом Новгороде студент нашел берестяную грамоту
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Берестяная&nbsp;грамота&nbsp;№ 1228, обнаруженная в&nbsp;Троицком раскопе

В начале декабря 2023 года в Великом Новгороде нашли монету конца Х века в честь крещения Руси. На ее лицевой стороне отлит сидящий князь — в плаще, высокой шапке и с крестом на длинном древке в правой руке. Над фигурой расположена круговая надпись слева направо: «Владимир, а се его (сребро)». На другой стороне изображен Иисус Христос с Евангелием.

Теги
Великий Новгород РАН раскопки монеты
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