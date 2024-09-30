В Новгороде нашли крупнейший в истории города клад Х века

Раскоп Воздвиженский (Фото: instarchaeolog / VK) Широкорогие лунницы, декорированные зернью (Фото: instarchaeolog / VK) Часть куфических дирхамов монетных дворов Ближнего Востока и Центральной Азии и крест «скандинавского типа» (Фото: instarchaeolog / VK) Большие дирхамы и саманидский дирхам (Фото: instarchaeolog / VK) Византийские милисиарии Константина VII Порфирогенета, сасанидская драхма шахиншаха Хосрова II (Фото: instarchaeolog / VK) Германский денарий императора Оттона I, милисиарий Иоанна Цимисхия (Фото: instarchaeolog / VK) Круглые и ромбическая декорированные подвески (Фото: instarchaeolog / VK) Бусины разных форм, перстень и пуговицы (Фото: instarchaeolog / VK) Крест «скандинавского типа» (Фото: instarchaeolog / VK)

Сотрудники Института археологии РАН на раскопках в Великом Новгороде нашли клад последней четверти X века, содержащий около 1,9 тыс. предметов. Об этом сообщает пресс-служба института.

Клад стал четвертым и самым крупным по весу серебра и количеству предметов среди кладов, найденных в ранних культурных горизонтах Новгорода.

Раскопки проходили с июля по сентябрь 2024 года в зоне строительства жилого дома на Софийской стороне Великого Новгорода. Как рассказали в РАН, этот клад получил название «Воздвиженский» — в честь улицы, на которой был обнаружен. Кроме того, он стал самым крупным из ранних новгородских кладов.

Большая часть клада состоит из 1,8 тыс. целых и фрагментированных серебряных монет. Их основная часть — дирхамы Арабского халифата, отчеканенные на Ближнем Востоке и в Центральной Азии. Наиболее ранняя из монет датируется 974–975 годами. Кроме того, археологи обнаружили около 80 украшений — бусины, серебряные кольца, пуговицы и части ожерелий.

В начале декабря 2023 года в Великом Новгороде нашли монету конца Х века в честь крещения Руси. На ее лицевой стороне отлит сидящий князь — в плаще, высокой шапке и с крестом на длинном древке в правой руке. Над фигурой расположена круговая надпись слева направо: «Владимир, а се его (сребро)». На другой стороне изображен Иисус Христос с Евангелием.