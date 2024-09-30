В мэрии подвели итоги года работы второго маршрута речного транспорта

Фото: пресс-служба Департамента транспорта Москвы

За год, который прошел с момента запуска речного маршрута между станциями «ЗИЛ» и «Печатники», горожане выполнили по нему почти 420 тыс. поездок, а суда совершили больше 20 тыс. рейсов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам заммэра в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, благодаря запуску 29 сентября 2023 года второго маршрута регулярного речного электротранспорта, более 700 тыс. москвичей получили возможность совершать комфортные и быстрые поездки на инновационном транспорте.

«Жители прилегающих районов получили альтернативный вид транспорта и возможность совершать комфортные поездки на экологичных электросудах российского производства, — подчеркнул вице-мэр. — Продолжаем развивать самый инновационный водный транспорт в мире, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин».

Отметим, что электросуда полностью интегрированы в единую систему московского транспорта. В частности, у владельцев абонементов «Единый» на 30, 90 и 365 дней поездки на данном виде транспорта включены в стоимость абонемента. Кроме того, по словам Ликсутова, электросуда позволяют горожанам экономить в пути почти 30 минут за одну поездку, а также быстро добираться с одного берега реки на другой и никогда не стоять в заторах.

Как отметил пресс-секретарь ГКУ «Организатор перевозок» Дмитрий Бочков, электрические суда и инфраструктура для них полностью экологичны. «Они не имеют никаких выбросов и рисков разлития нефтепродуктов, — уточнил Бочков. — Мы продолжим развивать регулярный речной электротранспорт Москвы».

Напомним, что на начальном этапе работы второй маршрут включал в себя шесть причалов, а 3 сентября столичные власти открыли еще три остановочных пункта: «Нагатинский», «Затон Новинки» и «Коломенская набережная».