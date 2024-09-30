На Непал обрушились крупнейшие за 20 лет ливни
В Непале три дня подряд — с утра пятницы 27 сентября до воскресенья 29 сентября — шли затяжные ливни.
Больше всего пострадала столица страны — город Катманду, где вода затопила дома, а три основные дороги, которые связывают Катманду с остальной частью страны, оказались заблокированы из-за оползней, передает Sky News.
По последним данным, из-за последствий ливней погибли около 150 человек, 56 человек пропали без вести, сообщает Reuters со ссылкой на местных властей.
За эти дни в Катманду выпало около 240 мм (24 см) осадков, что является самым высоким показателем с 2002 года, отмечает France 24.
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