На Непал обрушились крупнейшие за 20 лет ливни

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters Фото: Navesh Chitrakar / Reuters Фото: Navesh Chitrakar / Reuters Фото: Navesh Chitrakar / Reuters Фото: Navesh Chitrakar / Reuters Фото: Navesh Chitrakar / Reuters Фото: Navesh Chitrakar / Reuters Фото: Navesh Chitrakar / Reuters Фото: Navesh Chitrakar / Reuters Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

В Непале три дня подряд — с утра пятницы 27 сентября до воскресенья 29 сентября — шли затяжные ливни.

Больше всего пострадала столица страны — город Катманду, где вода затопила дома, а три основные дороги, которые связывают Катманду с остальной частью страны, оказались заблокированы из-за оползней, передает Sky News.

По последним данным, из-за последствий ливней погибли около 150 человек, 56 человек пропали без вести, сообщает Reuters со ссылкой на местных властей.

За эти дни в Катманду выпало около 240 мм (24 см) осадков, что является самым высоким показателем с 2002 года, отмечает France 24.