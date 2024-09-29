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Политика ,  
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В США умерла одна из лидеров «красных охранников» Мао Цзэдуна

Сун Биньбинь умерла 16 сентября в Нью-Йорке в возрасте 77 лет. Она была и символом «Культурной революции» в Китае, и участницей китайских студенческих отрядов, которые использовались для репрессий населения

В Нью-Йорке на 78-м году жизни скончалась Сун Биньбинь, которая была и символом «Культурной революции» в Китае, и участницей китайских студенческих отрядов, которые использовались для репрессий населения. О ее смерти сообщила Wall Street Journal.

Сун Биньбинь умерла в возрасте 77 лет 16 сентября. В США ее запомнили как ученого: в 1989 году она получила докторскую степень в Массачусетском технологическом институте, но о прошлом женщины однокурсникам почти ничего не было известно.

В 1960-х годах Сун Биньбинь была одним из лидеров хунвейбинов, так называемых «красных охранников», которые действовали по приказам Мао Цзэдуна. Именно Сун Биньбинь — дочь генерала Сун Жэньцюна, одного из основателей коммунистической партии Китая (КПК), — выступила с призывом преследовать учителей, противостоящих революционным идеям Мао.

5 августа 1966 года в женской гимназии при Пекинском педагогическом университете, где училась девушка, «красные охранники» до смерти забили замдиректора (по версии «Коммерсанта» — директора — прим. РБК) Бянь Чжунъюнь за то, что тот не разделял идеи партии.

После этого убийства последовала череда других. За август и сентябрь 1966 года по всей стране от рук подростов погибли около 1,8 тыс. человек, сообщили в компартии.

После инцидента Сунь Биньбинь поощрили: ей позволили надеть красную повязку на руку Мао Цзэдуну в ходе всекитайской демонстрации хунвейбинов на площади Тяньаньмэнь. Кроме того, Мао дал ей новое имя: вместо Сун Биньбинь она стала Сун Яоу, что означает «воительница».

«Культурная революция» ― политическая кампания, развязанная Мао Цзэдуном, бывшим лидером Китая, чтобы устранить идеологических врагов и укрепить свою власть в компартии после катастрофического «великого скачка», в ходе которого десятки миллионов людей умерли от голода.

Идеологические кампании 1966–1976 годов против «внутреннего и внешнего реваншизма», развернутые с подачи Мао и его окружения, привели к массовым репрессиям: только из членов Компартии пострадал каждый четвертый, 5 млн человек, общее же число жертв этой политики оценивается в 100 млн человек.

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По данным «Коммерсанта», после событий «Культурной революции» Сун Биньбинь перебралась за счет средств компартии Китая в Соединенные Штаты и осталась там жить.

Спустя почти 50 лет после событий в Пекине, 12 января 2014 года Сун Биньбинь извинилась перед женской гимназией при Пекинском педагогическом университете и назвала «Культурную революцию» массовым бедствием.

По ее словам, Сун не могла остановить избиение Бянь Чжунъюнь, поскольку тогда бы ее объявили «противостоящей борьбе с буржуазными элементами». По данным телеканала NTD, она принесла свои извинения вскоре после того, как бывшая ученица той же гимназии выпустила книгу «Жертвы Культурной революции», в которой описала многочисленные случаи убийств учителей в Пекине в то время.

В 2016 году официальная пресса Компартии КНР назвала «культурную революцию» 1960-х годов ошибкой и потребовала не допустить ее повторения.

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