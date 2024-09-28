В Татарстане опровергли сообщения о тяжелой болезни Шаймиева

Минтимер Шаймиев (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

Информация о болезни первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева является ложной, сообщила пресс-служба главы Татарстана.

«Сообщения о тяжелой болезни и госпитализации в больницу не соответствуют действительности. Обычный сезонный вирус», — передает «РИА Новости».

Информация о проблемах со здоровьем появилась из-за того, что Шаймиев не посетил ежегодное послание главы Татарстана Рустама Минниханова парламенту республики, которое прошло накануне. Ряд телеграм-каналов со ссылкой на собственные источники писали, что Шаймиев «тяжело болеет».

Минтимер Шаймиев родился 20 января 1937 года в деревне Аняково Актанышского района Татарской АССР.

В 1991 году его избрали президентом Республики Татарстан. В 1996, 2001 и 2005 годах он переизбирался на этот пост.

После ухода с поста президента республики в 2010 году Шаймиев занял должность государственного советника Республики Татарстан.