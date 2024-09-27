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Общество ,  
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Жители Гвинеи разгромили центр зоологов после убийства обезьяной ребенка

Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Жители деревни Боссу в Гвинее разгромили центр по исследованию шимпанзе в заповеднике Маунт-Нимба после убийства обезьяной ребенка, сообщает New York Post (NYP).

26 сентября шимпанзе напал на женщину с ребенком. Сени Зогба работала в поле, обезьяна набросилась на нее, укусила и утащила ее восьмимесячную дочь в лес. Позднее изуродованное тело девочки нашли рядом с заповедником.

После местные жители ворвались в здание, где работают зоологи, уничтожили документы и подожгли оборудование — компьютеры и беспилотники.

Заповедник Маунт-Нимба — природоохранная зона в горах Нимба на территории Гвинеи и Кот-д’Ивуара. Территория с 1981 года входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. В заповеднике обитают редкие виды животных, в том числе шимпанзе.

Местные животные находятся под угрозой вымирания из-за антропогенных пожаров и увеличения числа поселений вокруг природоохранной зоны. С 1990 по 2014 год численность популяции шимпанзе в заповеднике сократилась на 80%.

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Фото:Natalia Kokhanova / Shutterstock / FOTODOM

По словам местного эколога Алиджиу Силлы, сокращение запасов пищи в границах заповедника вынуждает обезьян чаще покидать охраняемую территорию. В исследовательском центре сообщили, что с начала года на территории заповедника зафиксировали шесть нападений шимпанзе на людей.

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Гвинея обезьяны убийство ребенка
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