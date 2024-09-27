Пожар контейнера с литиевыми батареями парализовал порт Лос-Анджелеса
Несколько терминалов в порту Лос-Анджелеса и прилегающего к нему порта Лонг-Бич остановили работу из-за загоревшегося контейнера с литиевыми аккумуляторами, сообщает Bloomberg со ссылкой на пожарную службу.
Грузовик, перевозивший литиевые батареи, перевернулся на главной автодороге, которая соединяет портовые терминалы, расположенные на островах, с Лос-Анджелесом. Контейнер с литиевыми аккумуляторами загорелся в 14:00 по местному времени (04:00 по мск).
Движение по дороге из-за пожара пришлось полностью перекрыть.
«Батареи повреждены, горят и выделяют газ (есть сообщения о взрыве одной батареи)», — говорится в предупреждении местного пожарного департамента.
По информации пожарной службы, эвакуация не проводилась, пострадавших нет.
«Этот пожар невозможно потушить, батареи могут гореть до 48 часов», — цитирует агентство заявление Международного профсоюза грузчиков и складских работников.
Представитель профсоюза докеров добавил, что сотрудники порта не выйдут на работу в пятницу на нескольких терминалах.
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