Пожар контейнера с литиевыми батареями парализовал порт Лос-Анджелеса

Порт Лос-Анджелеса (Фото: David McNew / Getty Images)

Несколько терминалов в порту Лос-Анджелеса и прилегающего к нему порта Лонг-Бич остановили работу из-за загоревшегося контейнера с литиевыми аккумуляторами, сообщает Bloomberg со ссылкой на пожарную службу.

Грузовик, перевозивший литиевые батареи, перевернулся на главной автодороге, которая соединяет портовые терминалы, расположенные на островах, с Лос-Анджелесом. Контейнер с литиевыми аккумуляторами загорелся в 14:00 по местному времени (04:00 по мск).

Движение по дороге из-за пожара пришлось полностью перекрыть.

«Батареи повреждены, горят и выделяют газ (есть сообщения о взрыве одной батареи)», — говорится в предупреждении местного пожарного департамента.

По информации пожарной службы, эвакуация не проводилась, пострадавших нет.

«Этот пожар невозможно потушить, батареи могут гореть до 48 часов», — цитирует агентство заявление Международного профсоюза грузчиков и складских работников.

Представитель профсоюза докеров добавил, что сотрудники порта не выйдут на работу в пятницу на нескольких терминалах.