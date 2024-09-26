На ВДНХ 27 сентября отпразднуют Всемирный день туризма

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

27 сентября отмечается Всемирный день туризма. В честь этого события ВДНХ организует ряд тематических мероприятий в Музейном городе и проведет футбольный турнир «IV Московский кубок туризма».

С 11:00 до 17:00 на футбольных мини-полях состоится IV Московский кубок туризма. Победители турнира получат кубок туризма и медали, а команда, занявшая последнее место, получит утешительный приз — кубок надежды. Также предусмотрены индивидуальные призы для лучших игроков турнира.

В центре «Космонавтика и авиация» в 18:00 и 19:30 пройдут экскурсии «Москва космическая». Посетители смогут познакомиться с историей практической космонавтики, аэрокосмическими предприятиями столицы и подготовкой космонавтов.

В 19:00 в Музее славянской письменности «Слово» состоится экскурсия «Кому на Руси путешествовать хорошо?». Участники узнают об истории путешествий в России, а также о трансформации жанра путевого очерка в русской литературе. Особое внимание будет уделено произведениям «Хождение за три моря» Афанасия Никитина и «Путешествие из Петербурга в Москву» Александра Радищева.