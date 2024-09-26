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Врезался в дом и столбы: кадры крушения дирижабля в Бразилии

Кадры крушения дирижабля в Сан-Паулу в Бразилии

Врезался в дом и столбы: кадры крушения дирижабля в Бразилии
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В Бразилии дирижабль упал и врезался в жилые дома. Катастрофа произошла в городе Сан-Паулу. Во время крушения смялась лобовая часть дирижабля и пострадал один человек.

Дирижабль нанял местный футбольный клуб для рекламы грядущего футбольного матча.

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дирижабль Бразилия авиакатастрофа
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