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Врезался в дом и столбы: кадры крушения дирижабля в Бразилии
Кадры крушения дирижабля в Сан-Паулу в Бразилии
В Бразилии дирижабль упал и врезался в жилые дома. Катастрофа произошла в городе Сан-Паулу. Во время крушения смялась лобовая часть дирижабля и пострадал один человек.
Дирижабль нанял местный футбольный клуб для рекламы грядущего футбольного матча.
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