Песков отверг наличие планов наращивать ядерные арсеналы
Россия не планирует наращивать ядерные арсеналы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«Нет, о таких планах не говорилось, и никаких заявлений на этот счет не было. Президент сказал, что наша ядерная триада является абсолютным гарантом ядерного сдерживания», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.
Песков также не стал уточнять, обсуждался ли возможный отказ от моратория на ядерные испытания.
О внесении изменений в ядерную доктрину президент Владимир Путин объявил накануне. По его словам, в документ внесены следующие изменения:
- расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых Россия будет проводить ядерное сдерживание;
- дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного сдерживания;
- агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предложено рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию.
По словам президента, Россия будет рассматривать вариант применения ядерного оружия «при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы».
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