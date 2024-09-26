 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Песков отверг наличие планов наращивать ядерные арсеналы

Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

Россия не планирует наращивать ядерные арсеналы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Нет, о таких планах не говорилось, и никаких заявлений на этот счет не было. Президент сказал, что наша ядерная триада является абсолютным гарантом ядерного сдерживания», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Песков также не стал уточнять, обсуждался ли возможный отказ от моратория на ядерные испытания.

Какие изменения Россия вносит в ядерную доктрину
Политика
Фото:Минобороны РФ / ТАСС

О внесении изменений в ядерную доктрину президент Владимир Путин объявил накануне. По его словам, в документ внесены следующие изменения:

  • расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых Россия будет проводить ядерное сдерживание;
  • дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного сдерживания;
  • агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предложено рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию.

По словам президента, Россия будет рассматривать вариант применения ядерного оружия «при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы».

Умер актер Роман Мадянов

Путин предложил расширить условия для применения ядерного оружия

Российские виноделы назвали минимальную стоимость вина в России

Назван лучший трансфер лета в российском футболе

Прогноз цен на бензин: как сильно подорожает топливо

Посол в Германии заявил о «дилемме» мирной инициативы канцлера Шольца

ЦБ сформировал позицию по вопросу прямого доступа инвесторов на биржу

Google ограничил создание новых аккаунтов в России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Дмитрий Песков ядерная доктрина ядерный арсенал
Материалы по теме
Кремль объяснил смысл изменения ядерной доктрины
Политика
В Кремле объяснили порядок внесения изменений в ядерную доктрину
Политика
«Это звучит пугающе». Зарубежные СМИ об изменении ядерной доктрины России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 103,48 (+0,07) Инвестиции, 25 сен, 17:52 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 92,39 (-0,47) Инвестиции, 25 сен, 17:52
Врезался в дом и столбы: кадры крушения дирижабля в БразилииОбщество, 15:52
Сына миллиардера Мусы Бажаева выпустили из-под арестаОбщество, 15:45
Глава ЦБ не исключила дальнейшего повышения ставкиЭкономика, 15:40
Песков ответил на данные о звании Героя России у депутата СаблинаПолитика, 15:38
Хоккеист Слепец забросил две шайбы за минуту в меньшинствеСпорт, 15:29
Эксперт МГИМО: «Ситуация в Грузии и Армении — это не только геополитика»Политика, 15:26
«Дойдет до вымогательства»: как надо защищать товарные знаки за рубежомPro, 15:22
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Эксперты объяснили отсутствие снижения цен на вторичное жильеНедвижимость, 15:17
Пассажирам «Аэрофлота» стал доступен удаленный багажный терминал ШерегешПресс-релиз, 15:16
Дезертировавший боец ВСУ объяснил решение тем, что «люди закончились»Политика, 15:16
Доля ПИФов в сделках клиентов «ВТБ Мои Инвестиции» выросла в пять разИнвестиции, 15:11
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 15:10
Bloomberg спрогнозировал конец «времен дешевых бургеров»Экономика, 15:07
Путин гарантировал развитие энергетики в условиях противодействия ЗападаПолитика, 15:06