Песков отверг наличие планов наращивать ядерные арсеналы

Фото: Минобороны России

Россия не планирует наращивать ядерные арсеналы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Нет, о таких планах не говорилось, и никаких заявлений на этот счет не было. Президент сказал, что наша ядерная триада является абсолютным гарантом ядерного сдерживания», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Песков также не стал уточнять, обсуждался ли возможный отказ от моратория на ядерные испытания.

О внесении изменений в ядерную доктрину президент Владимир Путин объявил накануне. По его словам, в документ внесены следующие изменения:

расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых Россия будет проводить ядерное сдерживание;

дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного сдерживания;

агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предложено рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию.

По словам президента, Россия будет рассматривать вариант применения ядерного оружия «при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы».