На акушера, вытащившего щипцами новорожденного, возбудили уголовное дело

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В Московской области возбудили уголовное дело на акушера, который щипцами вытащил новорожденного во время родов, сообщает Kp.ru со ссылкой на ГСУ Следственного комитета России по Московской области.

Против него возбудили уголовное дело по ст. 109 УК (Причинение смерти по неосторожности). Максимальная санкция статьи — четыре года лишения свободы. Издание без указания источника информации указало, что акушера задержали.

РБК обратился за комментарием в СК Московской области и в пресс-службу министерства здравоохранения Московской области.

Роды проходили в Московском областном центре охраны материнства и детства. Они были сложными и длились 12 часов. «Головка появилась, но дальше малыш не шел. Ситуация складывалась так, что все могло привести к необратимым последствиям, в том числе и для самой женщины. Поэтому врачи приняли решение вытаскивать ребенка с помощью щипцов», — сообщил изданию источник в правоохранительных органах. Ребенок умер после родов.

В Росздравнадзоре начали проверку после сообщений о неудачных родов. «Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области выясняет обстоятельства гибели новорожденного в Московском областном центре материнства и детства», — говорилось в сообщении ведомства.