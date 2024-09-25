Вице-мэр Ракова сообщила об открытии еще 44 молочных кухонь после ремонта
В рамках масштабной программы обновления уже 128 молочно-раздаточных пунктов Москвы открылись после ремонта. Недавно посетителей приняли 44 обновленных молочных кухни. Об этом 25 сентября рассказала вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Город заботится о здоровье и благополучии юных москвичей и оказывает всестороннюю поддержку их родителям даже в самых незначительных на первый взгляд вопросах, — отметила заммэра. — Например, мы создаем комфортные условия для получения бесплатных продуктов питания, предназначенных беременным женщинам, кормящим мамам и их малышам».
По словам Раковой, модернизация включает в себя установку новой сантехники, обновление пожарной сигнализации и систем кондиционирования. «Внутри и снаружи — удобная и понятная навигация, оформление помещений выполнено в едином стиле, в распоряжении посетителей и работников эргономичная и функциональная мебель», — добавила она.
В Москве на сегодняшний день работает больше 200 молочно-раздаточных пунктов. Молочные кухни есть в каждом районе столицы. На бесплатное получение продуктов там имеют право:
- беременные женщины;
- дети до трех лет;
- кормящие матери детей до шести месяцев;
- дети младше семи лет из многодетных семей;
- дети младше 15 лет с некоторыми хроническими заболеваниями;
- дети-инвалиды.
Обязательными условиями являются регистрация в Москве и прикрепление к городской поликлинике либо женской консультации. Женщинам там полагаются витаминизированные соки и молоко, детям — молочные смеси, овощные и фруктовые пюре, творог и так далее. Заказ продуктов можно делать онлайн в разделе «Семья и дети» портала mos.ru. Пункты выдачи работают ежедневно с 6:30 до 15:00 мск.
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